À quel moment connaîtra-t-on le vainqueur de la présidentielle aux États-Unis?

WASHINGTON — Combien de temps faudra-t-il pour connaître le résultat final de l’élection présidentielle aux États-Unis?

Le recours accru au vote par correspondance à cause de la pandémie augmente la probabilité qu’on ne connaisse pas le vainqueur de la course présidentielle le soir des élections, le 3 novembre. Mais cela ne signifie pas que les résultats seront erronés ou frauduleux.

Le président Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises des craintes non fondées concernant une prétendue fraude dans le vote par correspondance.

Les responsables électoraux de certains États qui pourraient faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre ont averti que cela pourrait prendre des jours pour compter tous les votes puisqu’ils s’attendent à recevoir un grand nombre de bulletins par la poste.

Le traitement des bulletins de vote par correspondance est plus long que celui des votes déposés en personne, et les États qui n’ont pas mis à jour leurs lois et leurs systèmes pour tenir compte de cette nouvelle réalité pourraient connaître des retards. La dernière fois que le résultat de l’élection présidentielle américaine s’est retrouvé dans l’incertitude, c’était en 2000, lorsque les irrégularités du scrutin en Floride ont conduit à de vives polémiques et à des semaines de batailles judiciaires. Le républicain George W. Bush a finalement été déclaré vainqueur plus d’un mois après les élections.

Bien que chaque État ait son propre processus, le décompte des bulletins par correspondance peut prendre plus de temps. Dans certains États, les bulletins de vote peuvent être acceptés plusieurs jours après le jour du scrutin, à condition que la date indiquée sur le cachet de la poste ne dépasse pas celle de la fermeture des bureaux de vote. Et tandis que certains États comptent les bulletins de vote au fur et à mesure qu’ils arrivent, d’autres — notamment le Wisconsin et de la Pennsylvanie — ont des lois qui interdisent le traitement des bulletins de vote par correspondance jusqu’au jour du scrutin, ce qui laisse penser que le décompte se prolongera bien au-delà de la soirée du 3 novembre.

