À quelques heures de la levée des restrictions, sept cas sont signalés au N.-B.

À quelques heures de la levée des dernières restrictions liées à la pandémie au Nouveau-Brunswick, les autorités signalent sept nouveaux cas.

La région de Moncton est la plus touchée, elle qui compte cinq nouveaux cas. Les deux autres cas ont été signalés dans la région de Fredericton.

La province recense 19 cas actifs.

Comme annoncé la veille, le gouvernement ne prolongera pas l’arrêté obligatoire à 23 h 59, vendredi soir. Cela signifie que toutes les restrictions dans la province sont retirées. L’ensemble de la province passe au vert.

Les vérifications aux frontières provinciales vont cesser. Les voyageurs canadiens n’auront plus à enregistrer leur voyage pour entrer au Nouveau-Brunswick.

Il n’y aura plus de restrictions sur les rassemblements. Les limites d’occupations dans les théâtres, les restaurants et les magasins sont aussi éliminées.

La population n’est plus obligée à porter un masque en public.

À ce jour, font savoir les autorités, 66,7 % des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés, et 82,0 % ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

En Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse dit avoir identifié un nouveau de COVID-19 sur son territoire.

Ce nouveau cas a été signalé dans la région du Centre, qui comprend la capitale Halifax.

La province recense neuf cas actifs, dont sept dans la région du Centre. Une personne demeure hospitalisée aux soins intensifs.