À son procès, Éric Salvail évite le témoignage en cour de trois ex-collègues

MONTRÉAL — L’ex-animateur Éric Salvail a évité le témoignage de trois de ses ex-collègues de travail en salle de cour lundi: la version audio de leurs déclarations à la police a plutôt été déposée au dossier.

Éric Salvail a été accusé d’agression sexuelle, de harcèlement, et de séquestration sur un homme en 1993, Donald Duguay, qui travaillait avec lui à Radio-Canada.

La procureure de la Couronne, Me Amélie Rivard, avait l’intention de faire témoigner trois autres personnes lundi en Cour. Selon ce qu’elle avait expliqué au juge, ces témoins devaient raconter avoir subi, eux aussi, des attouchements sexuels, de l’exhibitionnisme ou des propos à caractère sexuel de manière répétitive de la part d’Éric Salvail.

Cette contre-preuve devait servir à réfuter le témoignage de l’accusé, qui prétend qu’il n’est pas le genre de personne à commettre les actes reprochés par Donald Duguay. Me Rivard cherchait de cette façon à attaquer la crédibilité d’Éric Salvail.

En procédant par le dépôt des déclarations, l’accusé renonce toutefois à contre-interroger ces trois personnes.

Leurs déclarations sont donc acceptées telles quelles par le juge Alexandre Dalmau de la Cour du Québec.

L’accusé n’était pas présent lundi: il a écouté le déroulement des procédures par visioconférence.

Le procès a débuté en février à Montréal et a duré quatre jours.

Plus précisément, les faits reprochés à Éric Salvail sont les suivants: Donald Duguay allègue avoir été séquestré et agressé sexuellement en octobre 1993, soit il y a près de 27 ans, dans une salle de bains de Radio-Canada, après plusieurs mois d’avances, de harcèlement, de commentaires sexuels et d’attouchements inappropriés sur les lieux de travail. À une autre occasion, l’accusé lui a exhibé son sexe, a témoigné, M. Duguay. Il a porté plainte contre l’ex-animateur en 2017 et a lui-même demandé d’être identifié publiquement.

Éric Salvail a témoigné à son procès et nié en bloc toutes les allégations dont il a fait l’objet. Il a même qualifié de «farfelu» l’épisode d’agression sexuelle et de séquestration raconté par Donald Duguay.

L’homme de 51 ans a de plus fait valoir à plusieurs reprises qu’il ne travaillait plus à Radio-Canada au moment où les gestes qu’on lui reproche auraient été posés dans une toilette de la société d’État.

Les plaidoiries débuteront mercredi au palais de justice de Montréal. Deux jours sont prévus. L’accusé ne sera pas présent, il écoutera les représentations par visioconférence.