À surveiller dans le budget fédéral: mesures en santé, énergie propre et inflation

OTTAWA — La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, présentera mardi le budget du gouvernement libéral pour l’exercice 2023-2024.

Voici un aperçu des priorités qui seront à surveiller :

Investissements dans l’énergie propre

On s’attend à ce qu’Ottawa fasse d’importants investissements dans les secteurs de l’énergie et des technologies propres dans le prochain budget, alors qu’il s’efforce de demeurer concurrentiel dans la transition vers une économie plus verte.

Le principal concurrent du Canada est les États-Unis, qui ont décidé l’été dernier d’investir près de 400 milliards $ US, sur dix ans, dans le cadre de la Loi sur la réduction de l’inflation.

La loi cible cet investissement dans des domaines clés liés à l’économie propre: les minéraux critiques, la fabrication de batteries, les véhicules électriques et l’énergie renouvelable, y compris l’hydrogène.

Dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour suivre le rythme, le gouvernement devrait inclure dans le budget de nouveaux crédits d’impôt qui favoriseraient le développement de sources d’énergie renouvelable, comme l’énergie éolienne et solaire.

Promesses sur l’abordabilité

Les libéraux ont tenté de signaler qu’une aide accrue est en voie d’être accordée aux Canadiens vulnérables qui doivent composer avec la hausse du coût de la vie.

Dans un discours prononcé à Oshawa, en Ontario, lundi dernier, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que le budget comprendrait un allégement ciblé de l’inflation. Toutefois, elle a averti que le gouvernement fédéral n’aura pas la capacité d’aider tous les Canadiens pour la hausse des prix causée par l’inflation mondiale.

Le NPD a demandé au gouvernement fédéral de prolonger l’augmentation temporaire du remboursement de la TPS qui a été offerte à l’automne. Interrogé récemment sur le sujet, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas voulu dire si c’était prévu.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a également demandé du financement à Ottawa pour des repas en milieu scolaire.

À la suite de la décision des États-Unis de cibler les frais de consommation cachés et imprévus, le gouvernement Trudeau a l’intention d’inclure dans le budget ses propres mesures de répression contre les frais inutiles.

Dépenses de santé importantes

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a offert aux provinces et aux territoires près de 200 milliards $ pour les soins de santé au cours des dix prochaines années. Les dépenses liées à ces ententes devraient se retrouver dans le prochain budget.

Le NPD, qui a accepté d’appuyer le gouvernement minoritaire libéral sur des votes clés, cherche des engagements beaucoup plus importants en santé.

Dans le cadre de cette entente, les libéraux ont déjà accepté de créer cette année un programme de soins dentaires financé par le gouvernement fédéral. Il remplacerait la prestation dentaire pour les enfants de familles à faible revenu qui a été mise en oeuvre à l’automne.

L’accord engage également les libéraux à adopter une loi pour créer un programme national d’assurance-médicaments d’ici la fin de 2023.