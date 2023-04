Abandon du 3e lien routier Québec-Lévis: pas une promesse brisée, affirme Legault

QUÉBEC — L’abandon du projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis, une promesse de longue date de la Coalition avenir Québec (CAQ), n’est pas une promesse brisée, affirme François Legault.

Le premier ministre répondait mercredi à une question du chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, à l’occasion de l’étude des crédits budgétaires du ministère du conseil exécutif.

Le gouvernement caquiste est dans l’eau chaude depuis qu’il a annoncé la semaine dernière qu’il renonçait à son engagement phare, qu’il avait promis de réaliser coûte que coûte, à n’importe quel prix, étude ou pas étude.

Durant l’échange, M. Legault a de nouveau refusé de s’excuser, allant jusqu’à contredire sa ministre des Relations internationales, Martine Biron, qui reconnaissait cette semaine que c’était une promesse brisée de la CAQ.

«La promesse était faite en fonction d’un certain nombre de données. À partir du moment où les données sur lesquelles on se base pour faire une promesse changent, moi je ne considère pas que c’est une promesse brisée», a déclaré M. Legault.

Sa ministre a-t-elle eu tort de qualifier l’épisode de promesse brisée? «C’est une question d’interprétation», a-t-il laissé tomber. Son ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a-t-il eu tort de s’excuser? C’était son choix.

Si c’était à recommencer, M. Legault a affirmé qu’il ne ferait rien de différent.

Par ailleurs, le premier ministre a moussé son projet de construire un troisième lien entre Québec et Lévis qui serait uniquement dédié au transport en commun. Un engagement ferme, a-t-il dit.

M. Legault a affirmé à deux reprises que le gouvernement fédéral allait payer 40 % de la facture totale de ce nouveau projet, tout en reconnaissant qu’aucune discussion n’avait été entamée avec Ottawa.

M. Legault n’a précisé ni le tracé, ni le mode de transport en commun retenu, ni le coût du projet lors de l’étude des crédits, mercredi.

Quel impact sur le projet si le Parti conservateur de Pierre Poilievre était porté au pouvoir? A-t-il envisagé ce scénario? Va-t-il inviter les Québécois à voter pour le Parti libéral de Justin Trudeau aux prochaines élections?

Le premier ministre a dit qu’il rencontrera les chefs de partis fédéraux en temps et lieu, et qu’il allait discuter avec eux de plusieurs dossiers, avant de décider d’appuyer ou non un parti.