Abitibi: recherches des Forces armées canadiennes pour trouver un avion disparu

OTTAWA — Un petit avion qui a décollé lundi après-midi d’un aéroport de l’État du Wisconsin, aux États-Unis, est porté disparu dans la région de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue.

Au moins un équipage des Forces armées canadiennes a été mis à contribution pour tenter de retrouver le monomoteur, un Beechcraft V35B Bonanza. Un hélicoptère Griffon a quitté la base de Bagotville, au Québec, mardi après-midi.

Les Forces armées canadiennes doivent faire le point incessamment sur l’opération de recherche.

Il n’y aurait qu’une seule personne à bord du Beechcraft 35 Bonanza qui appartiendrait à une société basée à Wilmington, dans l’État du Delaware. On ignore quelle était sa destination prévue.

Le site web flightradar24, qui suit les déplacements des aéronefs, indique que l’avion a décollé lundi à 14h55, heure locale, de l’Aéroport régional Wittman situé à Oshkosh, au nord-ouest de Milwaukee.

Il a survolé vers le nord-est le lac Michigan et le lac Huron, est passé entre Malartic et Val-d’Or et a volé jusqu’au nord de Senneterre avant d’effectuer une boucle vers le nord-ouest.

Depuis, le statut du vol N3804X est inconnu.