Abitibi-Témiscamingue: 52 000 abonnés privés de courant par une tempête

ROUYN NORANDA, Qc — Des vents estimés à près de 100 km/h mélangés à de la neige lourde dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue dimanche soir ont provoqué plusieurs pannes majeures chez les abonnés d’Hydro-Québec.

«Au plus fort de la panne, vers 23h dimanche soir, 52 000 abonnés étaient privés de courant sur un total de 81 000 en Abitibi-Témiscamingue, soit près des deux tiers des abonnés, signale le porte-parole d’Hydro-Québec pour la région, Patrick Compartino. Les pannes touchaient autant la distribution que le transport, ce qui a rendu la tâche d’autant plus complexe pour nos équipes.»

À 10h ce matin, il restait encore 14 000 abonnés à rebrancher, ce qui pourrait prendre jusqu’à 24h supplémentaires, en raison de l’isolement de certains secteurs.

La direction régionale a même dû faire appel à une vingtaine d’équipes de l’extérieur pour venir prêter main forte à la quarantaine d’équipes sur place.

«Nous voulons rassurer tout le monde : nos équipes ont pris bien soin de respecter les normes sanitaires en vigueur, même si elles provenaient de zones rouges», souligne M. Compartino.

Rouyn-Noranda et Val-d’Or les plus touchés

Les secteurs de Rouyn-Noranda et Val-d’Or ont connu les pannes les plus importantes, avec, toutes proportions gardées, le secteur du Témiscamingue. Les pannes ont progressé vers le nord à mesure que la soirée avançait.

«En milieu de soirée, les pannes ont touché les secteurs de Lebel-sur-Quévillon et d’Oujé-Bougoumou, indique Patrick Compartino. Le ballottage des lignes de transport a causé des ennuis, sans compter la neige lourde qui amenait la végétation à toucher les lignes de distribution.»

Des tempêtes comme celle qui a touché l’Abitibi-Témiscamingue dimanche sont rares, mais pas exceptionnelles, selon Alexandre Parent, météorologiste à Environnement Canada.

«L’automne, c’est une bataille entre les fronts chauds d’été et les fronts froids d’hiver, et généralement l’hiver finit par l’emporter, explique-t-il. Ces fronts expliquent des écarts de températures rapides et des précipitations comme celles que l’on a connues. Dimanche, la température est passée en quelques heures de 3C à -4C.»

Ce cocktail a donné des maux de tête aux météorologues, notamment pour mesurer la force des vents.

«Officiellement, on a enregistré des pointes de vent à 75 km/h à Rouyn-Noranda et Val-d’Or, indique M. Parent. Mais la neige lourde a complètement neutralisé nos anémomètres. On estime que certaines bourrasques ont pu atteindre 90 ou 100 km/h.»

Un cocktail mortel

De telles conditions ont eu un impact majeur sur l’état des routes dans la région.

Vers 17h dimanche, une sexagénaire a perdu la vie lors d’une collision entre deux camionnettes sur la route 101, dans le secteur Destor de Rouyn-Noranda.

«La conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule et est allée percuter un autre véhicule qui transportait un ponton, explique le Sgt. Jean-Raphaël Drolet, de la Sûreté du Québec. Sous la force de l’impact, le ponton est venu s’écraser sur l’autre camionnette, et la dame est décédée sur le coup.»

L’accident a fait trois autres blessés, mais on ne craint pas pour leur vie.

Les conditions routières difficiles ont également causé un accident lundi matin, peu après 8h sur la route 111, à Macamic, à une vingtaine de km de La Sarre.

Une jeune conductrice qui roulait en direction de La Sarre a dévié de sa voie pour aller percuter une autre voiture. Les trois occupants des deux véhicules ont subi des blessures importantes, mais on ne craint pas pour leurs vies.

