«Les initiations doivent cesser» dans tous les sports, dit Pascale St-Onge

OTTAWA — Il est «inacceptable et honteux» que d’anciens joueurs de hockey junior aient vécu les abus, violences sexuelles et actes de discrimination décrits dans un récent jugement de la Cour supérieure de l’Ontario, a déclaré lundi la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, qui en appelle à la fin des pratiques d’initiation dans tous les sports.

«C’est quelque chose qui est très simple à régler. Les équipes et les organisations sportives doivent tout simplement les interdire», a-t-elle dit en mêlée de presse en marge d’une comparution devant le comité permanent de la condition féminine.

Elle a précisé que sa demande vaut pour l’ensemble des environnements sportifs et pas seulement ceux du hockey.

Dans une récente décision mise au jour par Radio-Canada en matinée, la Cour supérieure de l’Ontario rapporte les témoignages d’anciennes recrues de ligues de hockey junior de l’Ontario, de l’Ouest et du Québec qui disent avoir été victimes de sévices sexuels et de gestes humiliants commis par des vétérans. Selon le document, plusieurs des abus auraient été commis au cours de rites d’initiation et se seraient déroulés au su de dirigeants d’équipes.

«C’est inacceptable et honteux que des générations de jeunes ont été exposées à ce type d’abus-là. C’est honteux, aussi, que des adultes aient laissé faire ça (et) les initiations doivent cesser maintenant», a affirmé Mme St-Onge avant son témoignage en comité parlementaire.

Devant les élus du comité, elle a insisté sur l’urgence d’agir pour rendre les environnements sportifs exempts d’abus et de discrimination.

Elle a indiqué que des annonces étaient à venir en mars à ce chapitre et que toutes les options étaient évaluées pour assurer «plus d’imputabilité», entre autres.

«Mais à court terme, je ne peux pas passer mon temps à suspendre le financement de toutes les organisations, a-t-elle poursuivi. La meilleure chose à faire aujourd’hui, c’est que les adultes et les organisations dans le système sportif envoient un message clair comme quoi c’est interdit (les initiations) et que ça arrête.»

En juin dernier, la ministre St-Onge a suspendu le financement fédéral de Hockey Canada après que des allégations de viol collectif eurent fait surface.