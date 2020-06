Accélération de 200 projets d’infrastructures: des groupes écologistes inquiets

MONTRÉAL — Des groupes écologistes s’inquiètent des répercussions environnementales du projet de loi qui permet d’accélérer la réalisation de 202 projets d’infrastructures pour relancer l’économie dans le contexte de la crise du coronavirus.

Bien que des projets de transport collectif aient aussi été placés en priorité, Équiterre et Greepeace ont souligné que bien des projets routiers font partie de la liste. Mais on compte aussi dans la liste des écoles et des maisons pour aînés.

Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, se dit «inquiet» de la grande marge de manoeuvre dont le gouvernement veut se doter. «On ne sait pas jusqu’où cette marge de manoeuvre va être utilisée», a-t-il fait valoir en entrevue jeudi.

Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, voit «une opportunité manquée» dans ce plan de relance économique, puisque cela aurait été l’occasion, selon lui, de revoir nos priorités.

Lors du dépôt du projet de loi mercredi, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, avait affirmé que les évaluations environnementales nécessaires pour une cinquantaine de projets seraient réalisées comme prévu, mais que c’est le processus pour en arriver à l’évaluation qui sera raccourci.