Accès aux poteaux de Bell: Québecor demande l’intervention de Legault

MONTRÉAL — Québecor demande l’intervention du premier ministre François Legault dans le litige qui l’oppose à Bell pour l’accès de Vidéotron à ses poteaux.

Le gouvernement du Québec veut accélérer le branchement de milliers de foyers dans les régions à internet haute vitesse. Mais, pour y parvenir, Vidéotron doit avoir accès aux infrastructures, aux poteaux de Bell, par exemple.

Or, Vidéotron se plaint depuis un certain temps déjà des réticences de son concurrent Bell et des délais.

Le mécontentement de Québecor a une fois de plus été exprimé par le président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, lors d’une conférence avec les analystes, jeudi.

Et vendredi, Vidéotron s’est encore impatienté, affirmant qu’il est «urgent que le gouvernement du Québec prenne les mesures nécessaires pour ramener Bell à l’ordre».

Bell doit faire connaître ses commentaires plus tard aujourd’hui.