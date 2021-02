Accès aux poteaux de Bell: «urgent de ramener Bell à l’ordre», dit Vidéotron

MONTRÉAL — Québecor demande l’intervention du premier ministre François Legault dans le litige qui l’oppose à Bell pour l’accès de Vidéotron à ses poteaux.

«Il est urgent que le gouvernement du Québec prenne les mesures nécessaires pour ramener Bell à l’ordre», affirme Vidéotron, contactée vendredi. L’entreprise affirme avoir l’intention d’«en faire part au premier ministre» Legault.

«Les agissements de Bell mettent en péril le déploiement d’internet haute vitesse au Québec et, au bout du compte, ce sont toutes les Québécoises et tous les Québécois qui risquent d’en subir les conséquences», ajoute l’entreprise de téléphonie, câblodistribution et internet.

Le gouvernement du Québec veut accélérer le branchement de milliers de foyers dans les régions à internet haute vitesse. Mais, pour y parvenir, Vidéotron doit avoir accès aux infrastructures, aux poteaux de Bell, par exemple.

Or, Vidéotron se plaint depuis des mois des réticences de son concurrent Bell et des délais.

Le mécontentement de Québecor a une fois de plus été exprimé par le président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, lors d’une conférence avec les analystes financiers, jeudi.

Déjà, dans une lettre ouverte parue en octobre dernier, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, s’était interrogé à savoir si le gouvernement devrait réévaluer la participation de Bell aux programmes publics d’extension des réseaux. «La question se pose et le ministre devrait l’envisager sérieusement», avait-il écrit, en interpellant le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Invitée à réagir, Bell doit faire connaître ses commentaires plus tard aujourd’hui.