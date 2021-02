Accès facilité à l’industrie de la construction: appui d’associations patronales

MONTRÉAL — Des associations patronales de la construction appuient les modifications au règlement que Québec veut adopter pour faciliter l’accès à l’industrie à un plus grand nombre de travailleurs.

L’Association de la construction du Québec et l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec invitent le ministre du Travail, Jean Boulet, à aller de l’avant, dans le contexte de rareté de main-d’oeuvre dans cette industrie et de multiplication des chantiers pour les années à venir.

Dans son mémoire qu’elle a présenté, l’ACQ se réjouit particulièrement de la reconnaissance des compétences qui ont été acquises en dehors de l’industrie de la construction.

L’APCHQ, quant à elle, se félicite de l’élargissement du travail permis à un apprenti.

C’est en décembre dernier que le ministre du Travail a annoncé ce projet de règlement. La présente consultation s’ensuit.