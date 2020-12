Accès facilité à l’industrie de la construction: des syndicats mécontents

MONTRÉAL — L’annonce de modifications aux règlements pour faciliter l’accès à l’industrie de la construction irrite la FTQ-Construction, qui y voit une façon de contourner une solide formation initiale et complète pour les travailleurs.

La plus grande organisation syndicale de l’industrie de la construction s’inquiète des répercussions de ces assouplissements sur la compétence des futurs travailleurs et sur leur maintien dans l’industrie à moyen et long termes.

En entrevue avec La Presse Canadienne jeudi, le directeur général de la FTQ-Construction, Éric Boisjoly, a dit touver malheureux et mal avisé ce choix de la Commission de la construction du Québec et du ministère du Travail.

Mercredi, le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, a annoncé la publication, dans la Gazette officielle, d’un projet de règlement visant à faciliter l’accès à l’industrie de la construction.

Entre autres mesures, Québec veut reconnaître l’expérience acquise hors de la construction pour permettre à un travailleur de s’intégrer dans cette industrie. Il veut aussi permettre le travail en chantier pendant les études.