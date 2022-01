Accès restreint aux tests: Boulet invite employeurs et employés à suivre la directive

MONTRÉAL — Le ministre du Travail Jean Boulet invite les employeurs et les travailleurs à respecter les nouvelles directives de la Santé publique quant à l’accès qui est désormais limité aux tests pour la COVID-19 et quant à la réduction de 10 à 5 jours de la période d’isolement.

Mardi, la Santé publique a annoncé que parce qu’ils sont débordés, les centres de dépistage restreindront désormais l’accès aux tests PCR à certaines catégories de personnes, comme les travailleurs de la santé en contact direct avec les patients, les membres des Premières Nations ou les personnes itinérantes.

Or, des travailleurs qui ont des symptômes de la COVID-19 et qui ne font pas partie des catégories prioritaires se trouvent maintenant dans une situation bancale, lorsque leur employeur exige la présentation d’un tel test à titre de preuve que l’employé a bel et bien la COVID-19. En plus, on manque aussi de tests rapides au Québec.

C’est dans ce contexte que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé ce message à l’ensemble des acteurs du milieu du travail, invitant les employeurs et les travailleurs à respecter les directives concernant l’accès désormais limité aux tests PCR et à la durée de l’isolement.

Le cabinet du ministre a fait savoir mercredi qu’il travaillait à «débroussailler» le tout et qu’une réponse plus élaborée à ce problème serait donnée jeudi.