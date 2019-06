Accident de travail mortel à Saint-Ferréol-les-Neiges près de Québec, mardi

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES, Qc — Un travailleur a perdu la vie en début de journée, mardi, peu après un incident survenu dans une petite localité de la région de Québec.

L’accident s’est produit vers 6h00 dans le stationnement d’une entreprise établie sur l’avenue Royale à Saint-Ferréol-les-Neiges, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la Vieille capitale.

Selon les premières constatations de la Sûreté du Québec (SQ), l’homme effectuait des travaux sous l’arrière du camion lorsque pour une raison encore indéterminée, la benne du gros véhicule, qui était surélevée, s’est affaissée sur lui.

On ignore qui a trouvé le malheureux dans cette position, et combien de temps après l’incident. Il a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté plus tard.

La police signale que la victime était âgée dans la trentaine.

Des enquêtes ont été ouvertes par la Sûreté du Québec de même que par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).