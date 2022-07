Accident de VTT au Saguenay–Lac-Saint-Jean: un adolescent entre la vie et la mort

SAINT-AUGUSTIN, Qc — Un adolescent repose entre la vie et la mort à l’hôpital d’Alma après un accident de véhicule tout-terrain (VTT) au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC Maria-Chapdelaine ont été avisés par les ambulanciers qui avaient été appelés sur les lieux de l’embardée, vers 14 h 45, vendredi, sur le 7e rang.

«Selon les premières informations recueillies, le conducteur du VTT, on parle d’un adolescent, aurait perdu le contrôle de son véhicule et il aurait été éjecté», a indiqué la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’âge du garçon n’a pas été précisé et les circonstances entourant cette embardée restaient à éclaircir.

«Il a été transporté au centre hospitalier d’Alma pour y traiter des blessures graves et on craindrait pour sa vie, a affirmé la sergente St-Pierre. Il y a un policier formé en enquête-collision qui s’est rendu sur les lieux afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances de cette embardée.»

Depuis le 10 septembre 2021, le conducteur d’un véhicule hors route (VHR) doit posséder un permis de conduire valide pour conduire un tel engin, même sur un terrain privé. L’âge minimal requis pour un conducteur est de 16 ans.

Au 31 décembre 2021, le Québec comptait plus de 444 300 VTT immatriculés, selon les données du ministère des Transports.

Quant au jeune qui a perdu le contrôle de son VTT à Saint-Augustin, ce dernier portait son casque «mais il était attaché de manière non conforme», a précisé la sergente St-Pierre.

L’enquête de la SQ se poursuit.