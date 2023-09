Accident impliquant un camion transportant une substance toxique: plusieurs décès

TEUTOPOLIS, Ill. — Un camion semi-remorque transportant un puissant engrais, de l’ammoniac anhydre, s’est renversé dans l’Illinois, causant «plusieurs décès» et provoquant l’évacuation des résidants du secteur, a déclaré la police samedi.

L’accident, qui impliquait «plusieurs» véhicules, s’est produit à moins d’un kilomètre de Teutopolis sur la route 40 des États-Unis vendredi soir, vers 21 h 25, a indiqué la police de l’État de l’Illinois dans une déclaration envoyée par courriel.

En raison du panache provoqué par la fuite d’ammoniac, une évacuation a été ordonnée dans un rayon d’un kilomètre et demi de l’accident, y compris les parties nord-est de Teutopolis.

«À l’heure actuelle, il y a de nombreux décès», indique le communiqué qui ne précise pas si ces décès sont liés aux collisions ou à la fuite de la substance toxique.

La route entre Teutopolis et Montrose était toujours fermée samedi alors que des équipes travaillaient à contenir la fuite.

L’ammoniac anhydre est toxique et peut constituer un danger pour la santé si les procédures de manipulation sécuritaires ne sont pas suivies. Les effets de l’inhalation d’ammoniac anhydre vont de l’irritation des poumons aux lésions respiratoires graves, avec possibilité de décès à des concentrations plus élevées. L’ammoniac anhydre est également corrosif et peut brûler la peau et les yeux.

La ville de Teutopolis est située à environ 148 kilomètres au sud-est de Springfield, la capitale de l’Illinois.