Accident mortel à Barrie: la Couronne retire des accusations contre une entreprise

BARRIE, Ont. — Les accusations criminelles portées contre une entreprise de construction relativement à un accident au nord de Toronto qui a coûté la vie à six jeunes adultes ont été retirées par la Couronne.

L’avocate de la défense, Marie Henein, a déclaré que les six chefs d’accusation de négligence criminelle ayant entraîné la mort contre le groupe Condrain lors de l’accident d’août 2022 avaient été retirés lundi.

La police a indiqué que les victimes, toutes âgées d’une vingtaine d’années, se dirigeaient vers un casino au nord de Toronto vers 6 heures du matin lorsque leur voiture s’est écrasée sur un chantier de construction, tuant toutes les personnes à bord du véhicule.

Les enquêteurs ont déterminé que l’accident s’était produit dans un chantier de construction municipal, sur une route rurale, où la voiture a plongé dans une fosse profonde près de 24 heures avant l’arrivée des policiers sur les lieux.

La famille et les amis ont identifié les personnes tuées dans l’accident comme étant River Wells, âgé de 23 ans; Curtis King, Jason Ono-O’Connor et Luke West, âgés de 22 ans; Haley Marin, âgée de 21 ans, et Jersey Mitchell, âgée de 20 ans.

Le Condrain Group, établi à Concord, en Ontario, a affirmé dans une déclaration écrite qu’il avait toujours eu confiance dans le système judiciaire, ajoutant qu’il restait «engagé envers la communauté et à aller de l’avant après cette tragédie déchirante».