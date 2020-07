Accident mortel au Témiscamingue : la victime identifiée

La Sûreté du Québec a dévoilé l’identité de la victime de la collision frontale survenue hier, vers 9h00, sur la route 101, à la hauteur de Laniel, au Témiscamingue. Il s’agit d’Earl Polson, un résidant de la communauté de Winneway âgé de 64 ans.

Selon les informations fournies par la SQ, l’homme était au volant d’une mini-fourgonnette et se dirigeait en direction sud. Pour une raison encore inexpliquée, le véhicule a dévié de sa voie pour aller percuter un fardier qui venait en sens inverse. Dépêchés sur les lieux. Les services d’urgence ont transporté le conducteur de la camionnette à l’hôpital, où on n’a pu que constater son décès. Quant au conducteur du poids lourd, il n’a subi que des blessures légères. La route 101 a été fermée dans les deux directions pendant quelques heures, et n’a été rouverte qu’en fin de journée.

