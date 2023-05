Un accident sur la R-132 à Gaspé fait deux morts: un conducteur arrêté

GASPÉ, Qc — Un homme devrait faire face à la justice à la suite d’une collision impliquant trois véhicules qui a fait deux morts mercredi à Gaspé.

Les services d’urgence ont été alertés vers 13 h 45 au sujet de la collision qui venait de se produire sur la route 132, qui porte aussi le nom de boulevard Renard Est, dans le secteur de Rivière-au-Renard.

«Des trois personnes qui étaient blessées, il y a malheureusement deux décès qui ont été constatés au centre hospitalier. On parle de deux hommes âgés de 18 et 19 ans», a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’identité des victimes n’a pas été précisée dans l’immédiat.

Les circonstances ayant mené à cette collision entre les trois véhicules étaient toujours imprécises vers 22 h 00. On sait toutefois qu’aucun des automobilistes n’avait de passagers à bord.

Quant au troisième conducteur, qui a été blessé, ce dernier a été arrêté.

«Un conducteur a été arrêté en lien avec cette collision. Les chefs d’accusation seront déterminés au cours de l’enquête. Il n’est pas exclu que la conduite avec les capacités affaiblies ait pu être un facteur contributif à cette collision», a précisé la porte-parole de la SQ.

Le suspect devait demeurer détenu en attendant sa comparution.

La route 132 était toujours fermée à la circulation, huit heures après l’accident, à la hauteur de la rue Laflamme, et ce, pour une durée indéterminée.

«Des gens du ministère des Transports étaient présents et une voie de contournement a été érigée. Et puis, on a deux enquêteurs et un reconstitutionniste qui sont en train d’analyser la scène», avait indiqué un peu plus tôt la sergente Dorsainville.

L’enquête de la SQ se poursuit.