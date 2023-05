Accord avec Stellantis: le maire de Windsor interpelle le gouvernement fédéral

Un accord de plusieurs milliards de dollars qui verrait l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde construire une usine de batteries de véhicules électriques à Windsor, en Ontario, est maintenant «remis en question», a déclaré samedi le maire de la ville alors qu’il blâmait le gouvernement fédéral pour l’impasse.

Stellantis, qui fabrique des voitures Chrysler, Ram et Fiat, entre autres, a interpellé le gouvernement fédéral vendredi à propos de l’accord conclu l’année dernière, affirmant qu’il avait commencé à élaborer des «plans d’urgence».

En mars 2022, Stellantis et le fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution ont annoncé qu’ils investiraient 5 milliards $ pour construire une importante usine de fabrication de batteries dans la ville dans le cadre d’un effort de réoutillage pour se concentrer sur les véhicules électriques.

La construction est bien avancée sur l’usine, connue sous le nom de NextStar Energy, qui devrait créer 2500 emplois.

«L’ensemble de l’accord est maintenant remis en question, car le gouvernement fédéral ne respecte pas ses engagements, compromettant non seulement l’achèvement de l’usine de véhicules électriques, mais également nos efforts pour attirer des investissements supplémentaires dans la région», a déclaré le maire de Windsor, Drew Dilkens, dans un communiqué.

«Cette impasse contre-productive crée des défis importants et met en péril des milliers d’emplois dans notre communauté.»

Tous les niveaux de gouvernement devaient fournir un soutien financier dans le cadre de l’accord en cours, mais le montant de l’argent des contribuables promis n’a pas été rendu public.

Stellantis, pour sa part, a exprimé vendredi son mécontentement envers le gouvernement fédéral.

«À ce jour, le gouvernement canadien n’a pas respecté ce qui avait été convenu. Par conséquent, Stellantis et LG Energy Solution commenceront immédiatement à mettre en œuvre leurs plans d’urgence», a déclaré la porte-parole LouAnn Gosselin.

Elle a refusé de détailler ces plans d’urgence.

Les négociations avec la société se poursuivent, a indiqué le gouvernement fédéral.

«Nous continuons de négocier de bonne foi avec nos partenaires», a déclaré Laurie Bouchard, porte-parole du ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne.

«Notre priorité absolue est et demeure d’obtenir la meilleure offre pour les Canadiens.»

La province n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le maire Dilkens a déclaré que la ville avait fourni des fonds pour préparer le site de l’installation.

«En tant que communauté hôte, la ville de Windsor est la plus à risque, et nous prévoyons que l’esprit de partenariat et de collaboration nous remettra sur la voie de la réalisation de cet important projet», a affirmé M. Dilkens.

Le projet potentiel de Stellantis n’est pas la seule initiative de fabrication majeure en cours dans la province. Les gouvernements fédéral et ontarien ont récemment conclu un accord avec Volkswagen pour la construction d’une usine de batteries de véhicules électriques à St. Thomas, qui comprend des milliards de dollars en subventions gouvernementales.