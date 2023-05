Accord sur la pêche au crabe à T.-N.-L.: les pêcheurs peuvent recommencer à pêcher

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le bras de fer qui a mis fin à la lucrative pêche au crabe des neiges de Terre-Neuve-et-Labrador pendant près de six semaines a pris fin vendredi.

Le syndicat représentant les pêcheurs côtiers et les travailleurs d’usine a annoncé que son équipe de négociation avait signé à contrecœur un accord avec le groupe représentant les transformateurs de fruits de mer pour relancer la pêche. L’accord garantit que les prix ne tomberont pas en dessous de 2,20 $ la livre — le prix contre lequel les pêcheurs protestaient en premier lieu.

«Personne au sein du comité n’est heureux de signer cet accord aujourd’hui, a déclaré dans un communiqué de presse Greg Pretty du syndicat Fish, Food and Allied Workers. Les pêcheurs espéraient que la situation du marché s’améliorerait au cours des dernières semaines. Ces espoirs ne se sont pas matérialisés, et sans aucun doute, le comité a été acculé dans un coin.»

La saison du crabe a commencé dans la plupart des régions le 10 avril, mais les pêcheurs ont gardé leurs bateaux amarrés pour protester contre l’offre de 2,20 $ la livre, qui, selon eux, était trop faible pour gagner leur vie. Mais l’Association des producteurs de fruits de mer est restée ferme, affirmant que les conditions du marché avaient chuté par rapport aux sommets de l’an dernier, lorsque les prix du crabe pour les pêcheurs ont ouvert à 7,60 $ la livre.

Le crabe des neiges est l’exportation de fruits de mer la plus profitable de Terre-Neuve-et-Labrador, représentant plus de la moitié — 883 millions $ — des 1,6 milliard $ générés par les pêches de la province en 2021.

L’accord de vendredi garantit aux pêcheurs de crabe un minimum de 2,20 $ la livre pour leurs prises, ainsi que des hausses de prix supplémentaires à 2,75 $ par livre si le marché s’améliore, a indiqué le syndicat. Le prix sera réévalué si les rapports d’Urner Barry, une agence d’information sur le marché de la viande et des fruits de mer, montrent que le crabe des neiges se vend à plus de 6 $ US la livre.

Alors que l’impasse s’éternisait, le syndicat accusait les transformateurs de faire partie d’un «cartel», tandis que l’association des transformateurs affirmait que le syndicat utilisait des «tactiques de harcèlement et d’intimidation» pour empêcher ceux qui voulaient pêcher de détacher leurs bateaux.

Dans les communautés où les usines de transformation du poisson auraient normalement transformé du crabe au cours des dernières semaines, les travailleurs étaient au chômage et s’inquiétaient de ne pas avoir suffisamment d’heures pour être admissibles à l’assurance-chômage après la saison de pêche.

Le syndicat a déclaré qu’il faisait pression pour que les conditions d’assurance-chômage de cette année soient modifiées afin que les travailleurs ne soient pas pénalisés.

«Nos membres sont confrontés à une réduction significative de leurs revenus cette année, et ils doivent recevoir l’engagement qu’une aide financière sera là pour les aider à se qualifier pour la saison prochaine», indique le communiqué de vendredi.

Peu de temps après que le syndicat a annoncé l’entente, le gouvernement provincial a publié un communiqué de presse indiquant que l’entente était l’aboutissement d’une réunion ce jour-là entre le syndicat, l’association des transformateurs et le premier ministre Andrew Furey, qui a remercié les deux parties d’avoir travaillé ensemble.

«Notre gouvernement reconnaît que cette période a été difficile pour les travailleurs acharnés qui alimentent l’importante pêche au crabe de Terre-Neuve-et-Labrador», a déclaré M. Furey par voie de communiqué, qui a été cosigné par le syndicat des pêcheurs et l’Association des producteurs de fruits de mer.

Le communiqué précise que la police «continuera de surveiller de près la situation».

Le directeur exécutif de l’association, Jeff Loder, s’est dit «satisfait et soulagé» de l’accord.

«Cela a été quelques semaines troublantes face à beaucoup d’incertitude, mais nous sommes convaincus que nous pouvons encore avoir une pêche réussie, tout en gardant la sécurité publique en tête», a mentionné M. Loder dans le communiqué.