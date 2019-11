Accusation de meurtre après une série d’attaques au couteau à l’Halloween

TORONTO — La police de Toronto a déclaré que les accusations portées contre l’un des deux adolescents arrêtés en lien avec une série d’attaques au couteau lors d’une fête d’Halloween avaient été changées en meurtre au deuxième degré à la suite du décès d’un jeune homme.

Les enquêteurs ont indiqué que la série d’agressions s’était produite peu avant minuit jeudi, après qu’un homme de 19 ans et une fille de 15 ans se soient vus refuser l’entrée à une soirée dans une maison du centre-ville de Toronto.

La police a déclaré que l’homme était déjà à l’intérieur de la maison, mais qu’il avait été expulsé après avoir été impliqué dans une altercation et après avoir brandi un couteau.

Selon la police, l’homme est devenu enragé après s’être fait montrer la porte et il a commencé à attaquer au hasard d’autres personnes qui attendaient en ligne pour entrer dans la maison.

Cinq personnes ont été blessées, dont un homme identifié comme étant Firdous Nabizada, âgé de 19 ans, qui est mort à l’hôpital.

Les deux adolescents ont été initialement inculpés d’un chef d’accusation de tentative de meurtre et de possession d’une arme dangereuse, et de trois chefs d’accusation de voies de fait graves et d’agression armée.

Les accusations contre la jeune fille restent inchangées, mais la police affirme que l’accusation de tentative de meurtre contre Jacob Alves a été changée pour meurtre au deuxième degré.