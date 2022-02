Accusé d’avoir mal géré des inconduites sexuelles, le chancelier de CSU démissionne

LOS ANGELES — Le chancelier de l’université d’État de Californie (CSU), le plus grand système universitaire public des États-Unis, a démissionné après avoir été accusé d’avoir mal géré les allégations d’inconduite sexuelle.

Joseph I. Castro a démissionné jeudi, avec effet immédiat, a déclaré le conseil d’administration de la CSU.

Dans un communiqué, M. Castro a qualifié cette décision comme la plus difficile de sa vie professionnelle.

M. Castro a été critiqué après qu’une enquête de USA TODAY publiée le 3 février a remis en question le traitement des plaintes pour inconduite contre Frank Lamas, ancien vice-président des affaires étudiantes à Fresno, alors que M. Castro était président de l’université.

L’article indiquait que M. Lamas avait fait l’objet d’une série de plaintes informelles, y compris des allégations à partir de 2014 selon lesquelles il aurait touché des femmes de manière inappropriée, fait des commentaires sexistes et harcelé ou exercé des représailles contre des travailleurs.

Aucune mesure n’a été prise contre lui jusqu’à ce qu’une plainte officielle soit déposée en 2019, lorsqu’il a été exclu du campus et qu’il a ensuite été reconnu coupable d’avoir violé une politique de harcèlement de la CSU, selon des documents cités par le San Francisco Chronicle.

Il a nié les allégations et a été en appel. Il a pris sa retraite en 2020 dans le cadre d’un accord de règlement. En vertu de l’accord, il a reçu un paiement de 260 000 $ et, alors qu’il lui était interdit de travailler à nouveau à la CSU, M. Castro a accepté de lui écrire une lettre de recommandation pour l’aider à trouver du travail ailleurs, indiquent les documents.

Les révélations ont déclenché une protestation des étudiants de Fresno au début du mois.

Steve Relyea, vice-chancelier exécutif et directeur financier de la CSU, exercera les fonctions du chancelier jusqu’à ce qu’un chancelier par intérim soit nommé, a indiqué le conseil d’administration.

L’université d’État de Californie est le plus grand système universitaire public de quatre ans du pays avec 23 campus, 477 000 étudiants et 56 000 professeurs et membres du personnel, selon son site Web.

M. Castro, nommé en 2020, a été le premier Mexicain américain et natif de Californie à diriger la CSU.

« J’ai été honoré de servir l’université d’État de Californie pendant plus de huit ans, y compris en tant que huitième chancelier, et la décision de démissionner est la plus difficile de ma vie professionnelle, a déclaré M. Castro dans un communiqué. Bien que je ne sois pas d’accord avec de nombreux aspects des récents rapports des médias et des commentaires qui ont suivi, il est devenu clair pour moi que démissionner en ce moment est nécessaire pour que la CSU puisse continuer à se concentrer sur sa mission éducative et le travail percutant qu’il reste à faire. »