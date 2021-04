Accusé du meurtre de George Floyd, Chauvin n’a pas témoigné à son procès

MINNEAPOLIS — La défense a mis fin jeudi à l’interrogatoire de ses témoins après deux jours, refusant de faire témoigner l’accusé Derek Chauvin à son procès pour le meurtre de George Floyd.

Les plaidoiries devraient commencer lundi matin, après quoi le jury amorcera ses délibérations.

Avant l’arrivée des jurés dans la salle d’audience, Chauvin a informé le juge qu’il invoquait le cinquième amendement pour ne pas témoigner. S’il avait comparu à la barre, il aurait raconté publiquement sa version des événements pour la première fois.

«Est-ce votre décision de ne pas témoigner?», a demandé le juge Peter Cahill.

«Oui, votre honneur,» a répondu Chauvin.

L’accusation a rappelé un expert afin de dénigrer l’hypothèse d’un témoin de la défense voulant que le monoxyde de carbone sortant du tuyau d’échappement de l’auto de police ait contribué à la mort de George Floyd. Le Dr Martin Tobin a noté que l’analyse avait indiqué que le niveau de monoxyde dans le sang de la victime était tout au plus supérieur de 2% de la plage normale.

Les témoignages sont désormais terminés.

Le juge Cahill a rappelé aux jurés qu’ils seront séquestrés à compter de lundi, après la présentation des plaidoiries.

«Si j’étais vous, j’espérerais que cela sera court, mais je planifierais pour longtemps», leur a-t-il conseillé.

Faire témoigner Chauvin eut représenté un risque considérable pour la défense en l’exposant à un contre-interrogatoire des procureurs. Ceux-ci auraient fait rejouer la vidéo de l’arrestation de Floyd et pu demander à l’accusé pourquoi il maintenait la victime dans sa précaire position. En même temps, il aurait pu chercher à obtenir la sympathie du jury en exprimant des remords et en retirant le couvre-visage qu’il a dû porter depuis le début du procès.

La seule fois où Chauvin a pu défendre publiquement ses actions, c’est lorsque le jury a pu entendre le son provenant d’une caméra corporelle ayant filmé la scène en mai dernier. Après le départ de l’ambulance transportant M. Floyd, l’ancien policier explique qu’il devait contrôler la victime de cette manière parce qu’elle était grande taille et probablement intoxiquée.

Derek Chauvin, âgé de 45 ans, est accusé de meurtre et d’homicide involontaire dans la mort de M. Floyd le 25 mai. M. Floyd, âgé de 46 ans, a été arrêté à l’extérieur d’un dépanneur après avoir été accusé d’avoir tenté de payer avec un faux billet de 20 dollars.

Les procureurs disent que M. Chauvin avait le genou sur le cou de M. Floyd alors que l’homme noir restait cloué sur le trottoir pendant 9 minutes et demie. La vidéo de témoins où l’on peut entendre George Floyd crier: «Je ne peux pas respirer!» a provoqué une vague de manifestations parfois violentes à Minneapolis et ailleurs aux États-Unis.

Selon Eric Nelson, l’avocat de l’accusé, l’ancien policier a fait ce qu’on lui a appris à faire dans un pareil cas. Il a dit que la mort de M. Floyd avait été provoquée par sa consommation de drogues illégales et ses problèmes de santé sous-jacents.

– Par Amy Forliti, Steve Karnowski et Tammy Webber, The Associated Press