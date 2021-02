ACEUM: la Chambre de commerce s’en prend au Mexique sur la production d’électricité

MÉXICO — La Chambre de commerce des États-Unis a déclaré vendredi que les tentatives du Mexique de limiter la production privée d’électricité violeraient l’accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, connu ici sous l’acronyme ACEUM.

Le groupe d’affaires a demandé le retrait d’un projet de loi du président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui accorde la priorité dans les achats d’électricité aux centrales électriques plus anciennes et plus polluantes appartenant à l’État. Il a affirmé que le projet de loi «contreviendrait directement aux engagements du Mexique» dans le cadre de l’ACEUM.

Neil Herrington, premier vice-président de la Chambre pour les Amériques, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi pourrait rétablir un monopole gouvernemental, ajoutant que «ces changements augmenteraient considérablement le coût de l’électricité et limiteraient l’accès à l’énergie propre pour les citoyens mexicains».

«Malheureusement, cette décision est la dernière d’une série de décisions troublantes prises par le gouvernement mexicain qui ont sapé la confiance des investisseurs étrangers dans le pays», a écrit M. Herrington.

Le Mexique a promis jeudi d’aller de l’avant avec le projet de loi, même après que la Cour suprême du Mexique a statué contre la précédente tentative de M. López Obrador de bloquer les permis pour des installations d’énergies renouvelables.

La consommation d’électricité ayant diminué pendant la pandémie, la société d’énergie publique mexicaine, la Commission fédérale de l’électricité, doit faire face à une baisse des revenus et à une augmentation des stocks de mazout à brûler dans les centrales électriques. La société a également subi des pressions pour acheter du charbon des mines nationales.

M. López Obrador a tenté par un décret en 2020 de consolider la société gouvernementale en limitant les autorisations d’autres centrales, y compris certaines installations éoliennes et solaires, dont beaucoup sont déjà construites.

Par The Associated Press