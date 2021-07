Achalandage, itinérance, inclusion et autres défis des parcs à l’ère de la pandémie

MONTRÉAL — Un récent sondage confirme que les Canadiens ont afflué dans les parcs locaux pendant la pandémie. Deux tiers des 3500 répondants ont indiqué y avoir passé plus de temps, et près de 40 % auraient même doublé leur temps normalement passé à l’extérieur. Ce qui a donné lieu à un lot de défis pour les municipalités du pays.

Les 32 villes participant à l’enquête commandée par l’organisme Les amis des parcs ont fait un constat similaire: 94 % ont signalé une plus grande fréquentation des espaces verts depuis l’an dernier.

«De nombreuses personnes se sont rendu compte qu’il s’agissait d’espaces flexibles et sécuritaires pour continuer de voir ses proches. Les gens utilisent beaucoup plus les parcs, pour une multitude d’activités, que ce soit pour observer les oiseaux, faire des pique-niques, des fêtes familiales ou des séances d’entraînement en plein air», notele responsable des politiques et de la planification de l’organisme, Jake Tobin Garrett.

Les activités sportives ont d’ailleurs eu la cote: 90 % des villes ont noté une augmentation de l’intérêt pour les pistes ou les sentiers multi-usages, contre 10 % qui n’ont rapporté aucun changement.

Un engouement que confirment la grande majorité des répondants qui ont dit avoir essayé une nouvelle activité à l’extérieur au cours de la dernière année (89 %), et avoir davantage fréquenté les parcs durant la période hivernale (50 %).

Plusieurs ont pu le constater l’hiver dernier alors que les pistes de ski de fond, sentiers et patinoires étaient envahis de nouveaux adeptes.

Ce qui pourrait expliquer que près des trois quarts des personnes interrogées (71 %) ont déclaré que les parcs avaient eu un effet positif sur leur bien-être durant la crise sanitaire.

M. Garrett croit que ces changements d’habitudes vont demeurer bien après la pandémie. Il observe un changement de culture avec une demande grandissante pour du mobilier urbain, des cafés, des activités culturelles et d’autres façons de socialiser à l’extérieur.

Or, cet achalandage a un coût. Les auteurs du rapport affirment que les villes ont dépensé des sommes supplémentaires durant la pandémie en raison de nouvelles initiatives et de l’augmentation des travaux de maintenance, au même moment où elles étaient parfois confrontées à des réductions budgétaires ou à un besoin de personnel en raison de la COVID-19.

Pour toutes ces raisons – bien-être des usagers et problèmes de financement – le responsable des politiques et de la planification chez Les amis des parcs suggère «que les gouvernements reconnaissent les parcs comme faisant partie intégrante du système de santé et les financent adéquatement».

Changements climatiques

Même si l’attrait pour les sports d’hiver ne se dément pas, la nature n’était pas toujours au rendez-vous.

Plusieurs villes dont Québec ont eu recours à l’enneigement artificiel pour prolonger la saison de glisse, note le rapport.

Pour contrer les effets du réchauffement de la planète, plusieurs villes se sont dotées d’un plan d’action contre les changements climatiques, dont Laval, Kitchener (Ontario), Winnipeg et Saskatoon.

Désormais, 28 % des municipalités qui ont répondu au sondage sont pourvues d’une stratégie en matière de biodiversité et toujours selon l’enquête, 70 % des villes ont manifesté un intérêt à vouloir protéger leurs aires naturelles.

À Gatineau, Longueuil et Québec, le pourcentage des parcs constituant des zones naturelles est au-dessus de la moyenne, soit 66 %, 65 % et 62 % respectivement, contre 40 % à Montréal.

Inclusion

Faute de places dans les refuges en raison des mesures sanitaires, de plus en plus de personnes sans domicile auraient dormi dans la rue ou dans les parcs au cours de la dernière année. Le sondage a révélé que 90 % des grandes villes ont observé une augmentation du nombre de sans-abris sur leur territoire.

À titre de comparaison, moins de la moitié des villes l’an dernier avaient rapporté cet enjeu, confirme M, Garrett.

Celui qui est également le co-auteur de l’enquête estime que la pandémie a accentué ce phénomène en plus de l’exposer de manière plus visible.

Il est toutefois encouragé par des initiatives qui ont fait leurs preuves et tenait à souligner deux exemples québécois en particulier.

L’organisme Exeko, qui sillonne les parcs de Montréal à bord d’une camionnette pour donner des ateliers de médiation culturelle. L’objectif étant de créer des ponts pour favoriser une meilleure cohabitation entre les différentes populations, diminuer la frustration ou l’incompréhension des citoyens et réduire la stigmatisation envers les personnes vivant dans la rue.

Et le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, qui de son côté emploie une intervenante qui travaille à la Place Cabot – située en face du centre – pour œuvrer auprès de la population itinérante.

Qu’il s’agisse d’avoir des intervenants sur place pour rediriger les sans-abris vers des ressources ou des services sociaux ou encore d’avoir des sentiers accessibles pour les personnes à mobilité réduite, il existe plusieurs solutions pour favoriser l’inclusion du plus grand nombre dans l’espace public, insiste M. Garrett.

Des parcs ont servi de lieux de rassemblement pour les communautés autochtones à la suite de la découverte de tombes d’enfants sur les sites de pensionnats. D’autres ont été des points de ralliement pour des marches de protestation contre les inégalités raciales au cours de la dernière année.

D’ailleurs, 43 % des villes interrogées sont de plus en plus préoccupées par les enjeux d’inclusion.

À titre d’exemple, M. Garrett cite un parc à Mississauga, en Ontario, qui permet aux personnes des communautés hindoues et sikhes de disperser des cendres funéraires dans la rivière, une pratique culturelle qui n’est pas toujours autorisée sur les terrains de la ville.

Il donne aussi en exemple la ville de Kitchener, en Ontario, qui a engagé un médiateur culturel autochtone l’an dernier pour cerner les besoins de la communauté et rendre les lieux plus invitants.

Par ailleurs, l’enquête a souligné que les personnes noires, autochtones et de couleur auraient été deux fois plus susceptibles de vivre du harcèlement ou de la discrimination dans les parcs.

Selon M. Garrett, cela s’explique en partie par la présence policière accrue pour faire respecter les mesures de distanciation. Des répondants ont indiqué avoir été plus souvent interpellés, ajoute-t-il.

Malgré cela, les personnes issues des communautés culturelles démontrent un grand intérêt à s’impliquer au sein de conseils d’administration et de groupes pour la protection des espaces verts, conclut le sondage.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.