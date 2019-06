Action collective contre Ottawa: des jeunes Québécois en cour pour l’environnement

MONTRÉAL — Un groupe de jeunes Québécois affrontent Ottawa en Cour, lui reprochant son inaction dans la lutte contre les changements climatiques. Ils demandent à un juge de donner le feu vert à une action collective qui serait alors intentée au nom de tous les jeunes Québécois de 35 ans et moins, pour éventuellement obtenir 100 $ chacun comme dommages punitifs, ce qui aurait un effet dissuasif, soutiennent-ils.

Ils veulent qu’Ottawa en fasse plus et que le Canada cesse de trôner en haut du palmarès des pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre (GES) par habitant.

Les jeunes Québécois ont ainsi présenté leurs arguments jeudi matin au palais de justice de Montréal devant le juge Gary Morrison de la Cour supérieure.

Mais les avocats du Procureur général du Canada voient l’affaire d’un tout autre oeil.

Pour eux, il s’agirait d’une ingérence injustifiée des tribunaux dans la sphère politique.

Si les changements climatiques sont un grand défi de ce siècle et que les jeunes sont bien justifiés d’élever leurs voix pour faire valoir l’urgence d’agir, cette voix ne peut s’exercer devant les tribunaux, a plaidé Me Ginette Gobeil pour le Procureur général.

On ne peut pas forcer le gouvernement à déposer des projets de loi ni forcer le Parlement à les adopter, a -t-elle plaidé devant le juge Morrison, tentant de le convaincre de ne pas autoriser cette action.

Le magistrat a déjà averti la salle remplie de jeunes qu’il n’allait pas rendre jugement la journée même.

Les jeunes

Si un juge l’autorise, l’action sera intentée au bénéfice des jeunes, car ce sont eux, disent-ils, qui seront privés de leur droit à un environnement sain. Ils subiront plus que leurs aînés les effets néfastes de la pollution et du réchauffement de la planète, et pendant plus longtemps.

Dans leur procédure, il est allégué que le gouvernement canadien brime les droits fondamentaux de toute une génération.

Les coûts socio-économiques de l’inertie du gouvernement vont les affliger de façon disproportionnée, a lancé Me Bruce Johnston, l’avocat du groupe Environnement Jeunesse, qui porte cette poursuite sur ses épaules.

Le but de la poursuite est aussi d’obtenir une déclaration indiquant que le gouvernement a adopté des cibles de réduction de gaz à effet de serre qui sont dangereuses et qu’il a omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré.

La demande des jeunes est notamment fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés. Leur droit à la vie et à la sécurité est violé, ainsi que leur droit à l’égalité, peut-on lire dans la procédure déposée à la cour.

«Sans habitat sain, nous n’avons pas d’avenir comme espèce», a plaidé Me Johnston.

Le gouvernement fédéral est fautif, dit-il, et son comportement est même intentionnel: il reconnaît une obligation d’agir, il sait ce qui doit être fait, mais ne le fait pas, a ainsi résumé le procureur.

Si l’action est autorisée à aller de l’avant, des dommages punitifs de 100 $ par jeune Québécois seraient réclamés du gouvernement canadien.

Mais parce qu’il serait onéreux et complexe de remettre un chèque à chaque citoyen, il sera demandé que l’argent obtenu serve à mettre en place une mesure réparatrice pour tenter de freiner le réchauffement climatique. «Les membres (du groupe) ne font pas ça pour s’enrichir, mais pour servir à quelque chose», a dit Me Johnston.

Des dommages, ça aurait un effet dissuasif, a-t-il ajouté. «Ça peut être extrêmement puissant sur le plan politique.»

Juridique vs politique

Cet argument est la plus belle admission que c’est politique, a lancé l’avocate du Procureur général, attrapant la balle au bond.

Et puis, le fédéral n’est pas le seul responsable de la pollution ni de l’atteinte des cibles de réduction des GES, plaide Me Gobeil. La preuve est notamment dans l’actualité récente: lorsque le fédéral tente d’imposer un prix sur les émissions de GES, certaines provinces refusent et traînent Ottawa devant les tribunaux.

La réponse aux changements climatiques dépend d’une multitude de facteurs, dont les négociations sur la scène internationale, des négociations entre le fédéral et les provinces et l’octroi de budgets.

«Cette action collective demande au tribunal de s’immiscer dans le législatif et dans l’exécutif», a-t-elle martelé, et le tribunal ne peut dicter au fédéral une marche à suivre.

Si le juge autorise l’action collective, l’affaire n’est pas réglée pour autant, mais elle pourra cheminer et un procès aura éventuellement lieu.