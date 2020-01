Action collective contre Phénix: un élargissement du groupe demandé

MONTRÉAL — Un cabinet d’avocats vient de déposer une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada pour faire inclure d’autres fonctionnaires non syndiqués dans une action collective concernant le système de paie Phénix.

Ce système de paie, qui a été implanté dans la fonction publique fédérale en février 2016, a connu de nombreux ratés depuis. Des employés du gouvernement fédéral, syndiqués et non syndiqués, n’ont pas reçu de paie pendant un certain temps, ont été payés moins que prévu ou trop payés.

Au Québec, la Cour supérieure a déjà autorisé une action collective pour dédommager des victimes de Phénix, en avril 2018.

Mais la définition du groupe ne fait pas l’unanimité. Le cabinet d’avocats Saraïlis a ainsi déposé, jeudi dernier devant la Cour suprême du Canada, une demande d’autorisation d’appel pour élargir le groupe, afin d’y inclure les fonctionnaires fédéraux non syndiqués qui ont accès à un processus de grief.