Adele annonce la sortie de son nouvel album, «30», le 19 novembre

NEW YORK — Six ans après son dernier album, Adele a révélé mercredi que son nouveau projet, «30», sortira le 19 novembre.

Une première chanson, «Easy on Me», sera disponible dès vendredi.

La chanteuse britannique a déclaré dans une longue publication sur le réseau social Instagram qu’après s’être «jetée dans un labyrinthe de désordre absolu et de tourmentes intérieures», elle se sent mieux.

«Je suis prête à enfin sortir cet album», a-t-elle écrit.

Avec des chansons à succès comme «Rolling in the Deep» et «Hello», ses deux albums précédents, «21» et «25», se classent parmi les 50 plus grosses ventes dans l’histoire de la musique.

Le disque «21» (Adele nomme ses projets en fonction de son âge tout en écrivant la plupart de ses chansons) est sorti en 2011 et s’est vendu à environ 31 millions d’exemplaires dans le monde. L’album «25» est sorti en 2015, et s’est vendu à 22 millions d’exemplaires.

Dans une entrevue accordée récemment au magazine Vogue, Adele a déclaré : «Il n’y a pas de « Hello » grandiloquent. Mais je ne veux pas d’une autre chanson comme celle-là. Cette chanson m’a catapulté dans la célébrité à un autre niveau et je ne veux pas que cela se reproduise».

Le magazine Vogue décrit la chanson «Easy on Me» comme un «plaidoyer déchirant d’une ballade au piano».

«C’est sensible pour moi, ce disque, juste dans la mesure où je l’aime», a déclaré Adele au magazine. «Je dis toujours que « 21 » ne m’appartient plus. Tous les autres l’ont tellement pris dans leur cœur. Je ne vais pas lâcher celui-là. C’est mon album. Je veux me partager avec tout le monde, je pense que je ne le laisserai jamais tomber».