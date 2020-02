ADM espère un lien du REM avec la gare de VIA Rail située à Dorval

MONTRÉAL — Un comité d’Aéroports de Montréal (ADM) demande aux premiers ministres Justin Trudeau et François Legault de se prononcer en faveur d’une prolongation du Réseau express métropolitain (REM) pour connecter l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à la gare de train VIA Rail de Dorval, située tout près.

Dans une lettre transmise le 14 janvier par le comité aux deux chefs de gouvernement, le Comité consultatif communautaire explique qu’une telle prolongation permettrait la création d’un pôle intermodal entre les transports routier, ferroviaire et aérien. Il signale qu’une distance à vol d’oiseau inférieure à un kilomètre sépare les deux endroits, ce qui ferait de la prolongation un ajout relativement mineur au tracé actuel.

Le comité affirme que cet ajout serait un élément déterminant pour faciliter la fluidité du transport des personnes permettant d’atteindre une intermodalité optimale, et que les répercussions seraient importantes sur les plans économique, social et environnemental.

La lettre rappelle que la gare de train VIA de Dorval est un arrêt pour les lignes de train à destination d’Ottawa et de Windsor vers l’ouest et de Québec vers l’est et qu’elle est à distance de marche de la gare de train de banlieue EXO, ainsi que du terminus de plusieurs lignes d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM).

Un membre du comité, Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), affirme que l’ajout de cette connexion permettrait d’améliorer la compétitivité du Québec et de mieux lutter contre les changements climatiques.

Le Comité consultatif communautaire est composé de 27 membres provenant de divers milieux: des représentants municipaux, des universitaires et des gens d’affaires, pour la plupart. Une copie de sa lettre a été transmise à plusieurs autres instances, dont la mairesse de Montréal Valérie Plante, des ministres et députés des deux gouvernements et des corporations de transport public.

Le Réseau express métropolitain (REM) est un métro léger long de 67 kilomètres et actuellement constitué de 26 stations reliant le centre-ville de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et divers secteurs de la périphérie de la ville de Montréal, dans l’ouest de l’île, à Laval, Deux-Montagnes et sur la rive-sud.