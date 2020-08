ADM réduit son effectif de 30 % et met plusieurs projets sur la glace

MONTRÉAL — Aéroports de Montréal (ADM) réduit son effectif d’environ 30 %, soit 172 personnes, en plus de suspendre tous ses projets qui ne concernent pas «l’intégrité des actifs» alors que la crise sanitaire continue de paralyser le secteur de l’aviation commerciale.

L’exploitant et le gestionnaire des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel a annoncé des «mesures exceptionnelles», jeudi, par voie de communiqué, en évoquant la fermeture des «frontières aériennes» du pays et l’absence d’un soutien financier pour un secteur «qui ne se relèvera pas d’ici plusieurs années».

ADM, qui comptait 600 employés avant la pandémie de COVID-19, verra son effectif décliner à 428 travailleurs. Si la Subvention salariale d’urgence du Canada a pu maintenir le lien d’emploi de plusieurs travailleurs au cours des derniers mois, les changements apportés au programme font «qu’il serait trop onéreux pour l’organisation de continuer à y souscrire dans les mêmes proportions», a-t-on fait valoir.

L’exploitant et gestionnaire d’aéroports a indiqué par la suite que les départs étaient temporaires, sans toutefois préciser quand les travailleurs touchés seront rappelés. Les mises à pied, qui touchent une centaine d’employés, s’accompagnent de départs à la retraite et de départs volontaires, notamment.

L’organisation s’attend à ce que la baisse du trafic de passagers soit de l’ordre de 71 % par rapport à l’an dernier, ce qui devrait se traduire par une perte de revenus évaluée à environ 500 millions $ par rapport à ce qui était anticipé.

«Nos revenus quasi inexistants nous obligent à faire des choix crève-coeur que nous avons tenté de repousser le plus longtemps possible», a indiqué le président-directeur général d’ADM, Philippe Rainville.

ADM a également sabré de moitié son budget d’investissement pour s’affairer uniquement aux travaux jugés nécessaires.

Ainsi, le projet de construction de la station du Réseau express métropolitain (REM) à Montréal-Trudeau se poursuivra «uniquement en mode planification» jusqu’à ce qu’ADM soit en mesure d’obtenir un «prêt adapté» de la part des différents ordres de gouvernement.

ADM avait déjà décrété au printemps un gel de l’embauche, en plus d’avoir annulé des hausses salariales.