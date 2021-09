Adolescent happé mortellement par un autobus: sa mort était évitable selon la coroner

MONTRÉAL — La mort de Jules Boutin était «évitable», a déclaré la coroner en rendant son rapport sur le décès de l’adolescent de 13 ans, happé par un autobus scolaire il y a deux ans à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

Cette affaire remet à l’avant-plan la sécurité des élèves autour des écoles.

Le 12 septembre 2019, à la sortie des classes, Jules traversait la rue près de la Polyvalente des Monts. Frappé par l’autobus jaune qui effectuait un virage à gauche, son décès a été constaté peu après à l’hôpital.

La coroner Julie Blondin a rendu son rapport jeudi matin, dans lequel elle formule une série de recommandations.

Selon ses conclusions, la conductrice de l’autobus n’aurait vraisemblablement pas vu l’adolescent et rien dans la preuve ne permet de démontrer une lacune dans sa conduite. Des témoins ont indiqué qu’elle roulait lentement et s’est arrêtée à son arrêt obligatoire à l’intersection. La reconstitution de la scène d’accident faite par les policiers n’a pas permis de déterminer le lieu exact de la collision ni ce qui a pu se passer.

La conductrice n’était pas en train d’utiliser son téléphone cellulaire, selon l’enquête.

Tout au plus, la coroner évoque la possibilité d’une distraction de sa part.

La mécanique de l’autobus n’est pas en cause et il s’agit de plus d’un autobus dit à «nez plat», qui offre une meilleure visibilité que les anciens qui arboraient un plus long capot.

La coroner a offert plusieurs suggestions pour éviter que d’autres personnes ne perdent la vie dans de pareilles circonstances.

Elle incite la Société d’assurance-automobile du Québec (SAAQ) à améliorer le programme de formation de conduite des poids lourds, tels que les autobus. Elle suggère aussi de doter les autobus d’équipements spécialisés pour améliorer la visibilité de leurs conducteurs: il a été question entre autres de caméras 360 degrés et de système de freins d’urgence automatiques.

La polyvalente et le centre de services scolaires ont déjà procédé à des changements: un poste de brigadier a été créé et une clôture entoure le terrain de l’école.