Aéroport de Québec: 1 200 coureurs sur la piste d’atterrissage ce matin

MONTRÉAL — Plus de mille coureurs vivront une expérience inédite samedi dans ce qui sera une première à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Quelque 1200 coureurs participeront à la première édition du 5km YQB sur la piste d’atterrissage principale de l’aéroport.

De ce nombre, 200 enfants sont inscrits au parcours de 1,5km aménagé expressément pour eux. Si les activités sportives caritatives sont monnaie courante durant la période estivale, peu de gens peuvent se targuer de vivre l’expérience à proximité d’avions qui atterrissent ou décollent à quelques pas d’eux.

La porte-parole de l’aéroport, Laurianne Lapierre, affirme que l’événement s’inspire de ce qui se fait déjà ailleurs, comme aux aéroports JFK de New York, Pearson de Toronto et Roméo- LeBlanc du Grand Moncton.

L’événement vise aussi à satisfaire la curiosité des gens de Québec qui sont fascinés par l’industrie de l’aviation et tout ce qui l’entoure. D’ailleurs, il y aura sur place pour les participants et leurs accompagnateurs des aéronefs et leur équipage ainsi que plusieurs kiosques de partenaires de l’événement.

L’accès aux lieux sera toutefois strictement réservé à ceux et celles qui se sont déjà inscrits à l’événement pour des raisons de sécurité puisqu’il y aura toujours des départs et des arrivées sur la piste secondaire de l’aéroport Jean-Lesage.

L’événement permettra aussi d’amasser des fonds pour la Fondation CERVO et l’organisme Centraide de Québec et Chaudière-Appalaches, mais ce n’est qu’à la toute fin que sera dévoilé le montant amassé par cette initiative.

Le départ de l’épreuve de 5km se fera à 9 h 00, tandis que les enfants prendront d’assaut le circuit de 1,5km à compter de 10h15, mais les participants commenceront à arriver dès 7 h 00. Les activités se dérouleront jusqu’à midi afin que les vols commerciaux et privés puissent se servir à nouveau de la piste principale de l’aéroport de Québec pour l’heure de pointe de l’après-midi.