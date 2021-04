Affaire Desmond: le ministère des Anciens Combattants refuse de divulguer un examen

PORT HAWKESBURY, N.-É. — Le ministère fédéral des Anciens Combattants refuse de divulguer à une enquête publique son examen interne sur la façon dont il a géré le dossier tragique de Lionel Desmond, un ancien combattant de la guerre en Afghanistan qui a tué par balle trois membres de sa famille avant de se suicider, en 2017 en Nouvelle-Écosse.

Des avocats fédéraux ont déclaré à l’enquête provinciale sur la tragédie que cet examen dépassait le mandat de la commission — une affirmation qui soulève des questions sur la capacité de l’enquête à déterminer ce qui s’est passé et à prévenir des tragédies similaires.

L’enquête a révélé jusqu’ici que M. Desmond, qui avait combattu en 2007, a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique grave et de dépression majeure en 2011 et a suivi plus de quatre ans de traitement avant de quitter les Forces armées canadiennes en 2015.

À ce moment-là, les soins de M. Desmond sont devenus la responsabilité d’Anciens Combattants Canada, qui a nommé un gestionnaire de cas pour l’aider à surmonter les obstacles à son bien-être mental et physique.

La commission devait entendre mardi cette gestionnaire de cas, Marie-Paule Doucette, mais sa comparution a été reportée lorsqu’on a appris la décision d’Anciens Combattants de ne pas divulguer les résultats de son examen.

Le témoignage de Mme Doucette est considéré comme essentiel aux audiences parce que l’enquête n’a encore entendu aucun employé d’Anciens Combattants qui avait interagi directement avec M. Desmond.

Au lieu de cela, la commission a entendu mardi le témoignage d’un cadre supérieur du ministère, Lee Marshall, qui a fourni des détails sur divers protocoles et services.

M. Marshall a confirmé que Lionel Desmond avait reçu 126 561 $ en avantages financiers après avoir été libéré de l’armée pour des raisons médicales, ce qui comprenait une série de paiements forfaitaires pour son invalidité et d’autres avantages.

Le fonctionnaire a également fourni des détails sur le rôle des gestionnaires de cas, qui sont affectés aux anciens combattants confrontés à des obstacles physiques ou de santé mentale tout en essayant de réintégrer la vie civile.