Affaire Desmond: une travailleuse sociale raconte ses dernières discussions avec lui

PORT HAWKESBURY, N.-É. — Une enquête publique menée en Nouvelle-Écosse sur les raisons pour lesquelles un ancien soldat a tué sa famille avant de s’enlever la vie en 2017 a permis d’entendre, mercredi, une travailleuse sociale embauchée par Anciens Combattants Canada pour gérer les soins de Lionel Desmond.

Helen Luedee a témoigné qu’elle avait été embauchée en août 2016, mais a déclaré qu’il avait fallu trois mois avant que des dispositions ne soient prises pour qu’elle puisse rencontrer son nouveau client pour la première fois.

Mme Luedee, dont le rôle était de coordonner les soins de Lionel Desmond, a raconté qu’il y avait eu des retards dans l’organisation de la formation du ministère qu’elle devait suivre pour la gestion de dossiers en ligne.

L’enquête a entendu que M. Desmond n’avait reçu aucun traitement dans les quatre mois ayant précédé les meurtres.

M. Desmond a servi en Afghanistan en 2007, puis a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (SSPT) grave et de dépression majeure en 2011. Il a obtenu plus de quatre ans de traitements avant de quitter l’armée en juin 2015.

Mme Luedee a déclaré qu’elle n’avait rencontré M. Desmond que deux fois — le 30 novembre 2016 et le 9 décembre 2016 — et avait conclu que l’ancien militaire avait besoin d’un soutien important et à long terme pour faire face au SSPT et aux défis auxquels il était confronté pour réintégrer sa famille et sa vie civile.

Mme Luedee a dit qu’elle n’a jamais reçu de documents liés à la santé de M. Desmond de la part d’Anciens Combattants Canada.

Elle a également confirmé que M. Desmond semblait être en crise lorsqu’il l’a appelée le 2 janvier 2017 et lui a expliqué à quel point la période des vacances avait été difficile pour lui et sa famille.

Mme Luedee a ajouté que l’ancien caporal avait parlé d’une dispute que lui et sa femme avaient eue le soir du Nouvel An, et qu’il avait dit qu’il lui semblait que son mariage était en train de s’effondrer.

«Il a dit qu’il avait l’impression qu’il essayait très fort d’obtenir de l’aide pour leur mariage, mais que son coeur à elle n’y était plus», a relaté Mme Luedee.

La travailleuse sociale a confié qu’elle avait expliqué à M. Desmond qu’en tant que responsable des soins cliniques, ce n’était pas son rôle de lui donner des conseils. Mais elle a témoigné à l’enquête qu’il était clair que son client avait besoin de quelqu’un à qui parler et avait besoin de conseils sur la suite des choses.

Mme Luedee a dit qu’elle avait donné à M. Desmond une liste de choses à faire, notamment de contacter son psychothérapeute et l’Association des services à la famille, entre autres.

De plus, elle a indiqué que M. Desmond avait clairement dit qu’il n’avait pas de pensées suicidaires ou meurtrières, même s’il était clair qu’il était en difficulté.

«Il était clairement contrarié que son union prenne fin», a raconté Mme Luedee lors de l’audience. «Mais il voulait travailler sur son mariage.»

M. Desmond avait également dit qu’il avait demandé de l’aide, la nuit précédente, à l’urgence de l’hôpital régional St. Martha, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, mais il avait ajouté que cela ne l’avait pas beaucoup aidé.

M. Desmond avait aussi admis qu’il avait du mal à contrôler son humeur, disant qu’il élevait parfois la voix et «explosait de façon inappropriée», a ajouté Mme Luedee. Et il disait se sentir isolé et inquiet de savoir où il allait vivre.

Mme Luedee a déclaré qu’une fois qu’elle avait été convaincue que M. Desmond n’était pas une menace pour lui-même ou pour les autres, elle l’avait aidé à planifier les prochaines étapes pour demander de l’aide, un processus qui avait semblé calmer son client.

La nuit suivante, vers 18 heures, l’ancien militaire a tué par balle sa femme de 31 ans, Shanna, leur fille de 10 ans, Aaliyah, et sa mère de 52 ans, Brenda, avant de retourner l’arme contre lui dans leur maison rurale de la Nouvelle-Écosse.