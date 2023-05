Affaire Epstein: des avocats américains n’arrivent pas à joindre Elon Musk

NEW YORK — Le gouvernement du territoire américain des îles Vierges a dit lundi à un juge fédéral qu’il n’arrivait pas à joindre le milliardaire Elon Musk depuis le 28 avril pour lui transmettre une demande officielle de documents en sa possession, dans le cadre d’une poursuite contre le groupe JPMorgan Chase visant des allégations de trafic sexuel commis par l’homme d’affaires Jeffrey Epstein.

Les avocats de la poursuite ont fait la demande au juge Jed Rakoff de transmettre la demande de documents à la compagnie automobile Tesla, qui appartient à M. Musk.

Les avocats ont dit avoir engagé des enquêteurs privés pour fouiller dans les bases de données publiques afin de trouver des adresses appartenant à M. Musk. Ils ont aussi affirmé avoir écrit un courriel à l’un des avocats de l’homme d’affaires, sans obtenir de réponses.

L’Associated Press a envoyé lundi une demande de commentaire à un avocat de M. Musk, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Le gouvernement des Îles Vierges américaines dit avoir des raisons de penser que M. Epstein a référé ou tenté de référer M. Musk à JPMorgan.

Il a ouvert une poursuite contre JPMorgan l’année dernière, disant que son enquête avait révélé que l’entreprise permettait aux recruteurs de M. Epstein de payer les victimes et avait été «indispensable dans l’opération et la dissimulation des activités de trafic d’Epstein».

Jeffrey Epstein, 66 ans, s’est suicidé en avril 2019 alors qu’il était en détention à Manhattan et attendait de recevoir des chefs d’accusation de trafic sexuel. Les autorités l’accusaient d’avoir recruté et agressé sexuellement des douzaines de mineures dans ses propriétés à New York et en Floride, au début des années 2000.Il a plaidé non coupable.

Des avocats de JPMorgan n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi.

Ils ont affirmé dans le passé que les victimes ont droit à la justice, mais que les tentatives judiciaires de blâmer l’institution financière pour les actions de M. Epstein n’avaient aucun mérite légal, visaient les mauvaises personnes et devraient être abandonnées.