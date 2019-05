Affaire Huawei: la Cour suprême de la Colombie-Britannique fixera des dates

VANCOUVER — La Cour suprême de la Colombie-Britannique devrait fixer mercredi des dates importantes dans le dossier d’extradition de la dirigeante du géant chinois Huawei, Meng Wanzhou.

Le ministère de la Justice a affirmé dans un communiqué qu’il s’agirait également d’une occasion pour les avocats de Mme Meng de discuter de toutes les demandes préalables à l’audience qu’ils souhaitent présenter.

Ils pourraient également vouloir réexaminer des enjeux administratifs, dont les conditions de libération sous caution de Mme Meng.

Meng Wanzhou a été arrêtée en décembre à l’aéroport de Vancouver à la requête des États-Unis, qui réclament son extradition en raison d’accusations de fraude.

Elle a été libérée sous caution et vit dans l’un de ses manoirs de Vancouver. Elle doit également porter un dispositif de suivi électronique et elle est surveillée par une entreprise de sécurité.

Mme Meng et Huawei ont nié tout acte répréhensible.

Les tensions entre la Chine et le Canada se sont aggravées après cette arrestation, et quelques jours plus tard, la Chine avait arrêté deux Canadiens.

La Chine a aussi interdit des exportations de canola et certaines exportations de porc, ce que plusieurs considèrent comme étant une économique à la suite de l’arrestation.