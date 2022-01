Affaire Novak Djokovic: la population de la Serbie est en état de choc

BELGRADE, Serbie — La Serbie attend nerveusement l’issue de ce qui ressemble de plus en plus à un roman-savon dont l’idole sportive la plus célèbre du pays tient le rôle principal.

Novak Djokovic, numéro un du tennis mondial masculin, risque d’être expulsé de l’Australie. Djokovic visait un 21e titre en carrière à un tournoi du Grand Chelem aux Internationaux de tennis d’Australie ce mois-ci, ce qui établirait le record de triomphes dans un championnat majeur chez les hommes.

La possibilité que le Serbe de 34 ans soit présent à Melbourne et puisse dépasser Rafael Nadal et Roger Federer, ses deux grands rivaux, est en suspens depuis que l’Australian Border Force (ABF) a annulé le visa de Djokovic parce qu’il n’a pas satisfait aux exigences d’exemption de la vaccination COVID-19. Une audience sur son cas a été fixée à lundi.

Les fans de Djokovic sont sous le choc, et des politiciens serbes ont saisi l’occasion d’un regain de popularité avant les élections de cette année, alors que des manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Belgrade pour demander sa libération.

Le gouvernement du président populiste serbe Aleksandar Vucic a convoqué l’ambassadeur australien pour protester contre la «détention» de Djokovic.

Vucic a déclaré qu’il avait parlé à Djokovic et a reproché aux autorités australiennes de maintenir la star du tennis dans un «hôtel infâme», en référence à l’installation sécurisée où Djokovic est logé avec des demandeurs d’asile et des réfugiés.

«Je crains que cette surenchère ne se poursuive, a déclaré Vucic. Lorsque vous ne pouvez pas vaincre quelqu’un sur le court, alors vous faites de telles choses.»

La plupart des fans de Djokovic en Serbie sont d’accord, reflétant les théories de conspiration anti-serbes qui sont omniprésentes dans les Balkans.

«Il est historiquement évident que le monde a quelque chose contre les Serbes», a déclaré Darko Ikonic, un résidant de Belgrade.

«Je ne dis pas que les Serbes sont des gens célestes ou quelque chose du genre, c’est un non-sens, a-t-il ajouté. Mais il est évident qu’ils ne veulent pas qu’il soit le meilleur joueur de tennis de l’histoire parce qu’ils préfèrent d’autres joueurs de tennis, comme Nadal ou Federer.»

L’histoire de Djokovic est faite de persévérance, de défi et de controverse. Connu pour sa capacité à résoudre les problèmes sur le court, il a souvent provoqué la division à l’extérieur du terrain.

Les chances qu’un joueur originaire de la Serbie, un pays des Balkans bombardé par l’OTAN en 1999 alors que Djokovic était enfant, économiquement handicapé, avec peu de courts de tennis et peu de pedigree tennistique, devienne le numéro 1 mondial étaient proches de nulles.

Pourtant, Djokovic y est parvenu, créant un énorme engouement en Serbie ainsi que dans les États voisins des Balkans, bien qu’il ait été fortement critiqué à l’étranger pour ses fréquents coups de théâtre et emportements sur le court, ainsi que pour son approche de la pandémie de COVID-19 et son refus de révéler s’il a été vacciné ou non.

Sa prise de position contre la vaccination lui a également valu un grand nombre de partisans, tant dans son pays qu’à l’étranger.

En 2020, en pleine pandémie, et au moment où les activités officielles du tennis professionnel avaient été interrompues, Djokovic a organisé l’Adria Tour, une série d’événements hors-concours sans distanciation sociale dans sa Serbie natale et dans la Croatie voisine.

Le tournoi a été abandonné après que plusieurs participants ont été déclarés positifs au coronavirus. Djokovic et sa femme Jelena ont ensuite révélé des tests positifs.

Le père de Djokovic, Srdjan Djokovic, a déclaré jeudi que son fils était le symbole d’un «monde libre» et qu’une attaque contre lui équivalait à une attaque contre la Serbie.

____

Avec la contribution de Jovana Gec de l’Associated Press