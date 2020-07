Affaire UNIS: Justin Trudeau témoigne devant le comité des finances

OTTAWA — «L’organisme UNIS n’a pas reçu de traitement de faveur, ni de moi, ni de qui que ce soit d’autre», a martelé le premier ministre Justin Trudeau lors d’une rare comparution devant un comité de la Chambre des communes, jeudi après-midi.

Pendant une heure et demie, M. Trudeau sera questionné sur les événements qui ont amené son cabinet libéral à demander à l’organisation UNIS de superviser un programme de 912 millions $ visant à accorder des bourses aux étudiants et aux diplômés faisant du bénévolat.

Dans ses remarques d’introduction, le premier ministre a dit qu’il a appris pour la première fois que l’organisation UNIS allait administrer un programme de bénévolat étudiant le 8 mai, quelques heures avant une rencontre de son conseil des ministres où ils devaient en discuter.

Jusque-là, il s’attendait à ce que Service jeunesse Canada gère ledit programme.

«Lorsque j’ai appris qu’on nous recommandait UNIS, j’avais des questions. Je voulais être certain que la proposition de faire appel à UNIS pour mettre en oeuvre le programme avait été examinée de près», a fait valoir le premier ministre.

M. Trudeau dit que la fonction publique lui est revenu le 21 mai pour réaffirmer sa décision qu’UNIS était la seule organisation qui pouvait administrer le programme de bénévolat étudiant. Il a dit que le choix était entre aller de l’avant avec le programme, avec l’aide d’UNIS, ou ne pas aller de l’avant avec le programme du tout.

Il s’est une fois de plus excusé de ne pas s’être récusé des discussions au cabinet.

«Je sais que les apparences peuvent nuire à un bon programme. Et bien sûr, c’est exactement ce qui est arrivé ici et c’est vraiment dommage surtout parce que c’est un programme qui aurait pu être très important pour les étudiants et pour nos communautés», a-t-il déploré.

M. Trudeau a également dit qu’il n’était pas au courant des sommes qui avaient été versées à sa mère, son frère et à son épouse par UNIS pour des apparitions publiques. Il n’a pas non plus été en mesure de préciser ces sommes lorsqu’il a été pressé de questions par l’opposition.

Il a aussi été martelé de questions sur son éthique.

Le député conservateur Pierre Poilievre lui a rappelé qu’il avait déjà été blâmé à deux reprises par le commissaire à l’éthique — la première fois pour son voyage payé par l’Aga Khan et la deuxième fois pour l’affaire SNC-Lavalin.

«Qu’est-ce qui arrive quand vous avez trois prises?» a demandé le député Poilievre.

M. Trudeau doit comparaître pendant une heure et demie, 30 minutes de plus que ce qui était prévu.

La chef de cabinet de M. Trudeau, Katie Telford, doit également témoigner jeudi.

Mais même les libéraux ne doivent pas penser que la controverse prendra fin après la comparution du premier ministre, préviennent les conservateurs.

S’exprimant jeudi matin depuis Regina, en Saskatchewan, le chef du Parti conservateur Andrew Scheer a dit que l’opposition s’assurera que cette histoire continuera de hanter le gouvernement pour le reste de l’été et jusqu’à l’automne.

«Aujourd’hui, ce n’est pas la fin de cette histoire», a-t-il laissé tomber.