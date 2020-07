Affaire UNIS: pas de traitement de faveur, selon Justin Trudeau

OTTAWA — «L’organisme UNIS n’a pas reçu de traitement de faveur, ni de moi, ni de qui que ce soit d’autre», a martelé le premier ministre Justin Trudeau lors d’une rare comparution devant un comité de la Chambre des communes, jeudi après-midi.

Pendant une heure et demie, M. Trudeau a été questionné sur les événements qui ont amené son cabinet libéral à demander à l’organisation UNIS de superviser un programme de 912 millions $ visant à accorder des bourses aux étudiants et aux diplômés faisant du bénévolat.

Dans ses remarques d’introduction, le premier ministre a dit qu’il a appris pour la première fois que l’organisation UNIS allait administrer un programme de bénévolat étudiant le 8 mai, quelques heures avant une rencontre de son conseil des ministres où ils devaient en discuter.

Jusque-là, il s’attendait à ce que Service jeunesse Canada gère ledit programme.

«Lorsque j’ai appris qu’on nous recommandait UNIS, j’avais des questions. Je voulais être certain que la proposition de faire appel à UNIS pour mettre en oeuvre le programme avait été examinée de près», a fait valoir le premier ministre.

M. Trudeau dit que la fonction publique lui est revenu le 21 mai pour réaffirmer sa décision qu’UNIS était la seule organisation qui pouvait administrer le programme de bénévolat étudiant. Il a dit que le choix était entre aller de l’avant avec le programme, avec l’aide d’UNIS, ou ne pas aller de l’avant avec le programme du tout.

Il s’est une fois de plus excusé de ne pas s’être récusé des discussions au cabinet.

«Je sais que les apparences peuvent nuire à un bon programme. Et bien sûr, c’est exactement ce qui est arrivé ici et c’est vraiment dommage surtout parce que c’est un programme qui aurait pu être très important pour les étudiants et pour nos communautés», a-t-il déploré.

Il a aussi été martelé de questions sur son éthique.

Le député conservateur Pierre Poilievre lui a rappelé qu’il avait déjà été blâmé à deux reprises par le commissaire à l’éthique — la première fois pour son voyage payé par l’Aga Khan et la deuxième fois pour l’affaire SNC-Lavalin.

«Qu’est-ce qui arrive quand vous avez trois prises?» a demandé le député Poilievre.

Pas au courant des voyages

M. Trudeau a dit qu’il n’était pas «particulièrement» au courant que son ministre des Finances, Bill Morneau, avait bénéficié d’un voyage humanitaire partiellement payé par UNIS il y a trois ans.

«Ça ne me surprend pas parce que je sais à quel point M. Morneau est impliqué dans bien des causes, y compris des causes pour la jeunesse. Mais non, je ne savais pas qu’il avait pris précisément un voyage avec WE (UNIS)», a-t-il dit.

Lors de sa comparution, la semaine dernière, M. Morneau a révélé qu’il avait fait un chèque de plus de 41 000 $ à UNIS pour rembourser certaines dépenses pour un voyage auquel il avait participé et un autre auquel son épouse et une de ses filles avaient pris part en 2017.

Le commissaire fédéral à l’éthique a par la suite décidé d’élargir son enquête sur les liens entre le ministre Morneau et UNIS. Il en menait déjà une sur le premier ministre et une autre sur M. Morneau pour une possible violation de la Loi sur les conflits d’intérêts.

M. Trudeau a également dit qu’il n’était pas au courant des sommes qui avaient été versées à sa mère, son frère et à son épouse par UNIS pour des apparitions publiques. Il n’a pas non plus été en mesure de préciser ces sommes lorsqu’il a été pressé de questions par l’opposition.

UNIS avait déjà confirmé que la mère de M. Trudeau, Margaret Trudeau, a été payée environ 250 000 $ pour environ 28 événements liés à UNIS entre 2016 et 2020, et son frère Alexandre a été payé 32 000 $ pour huit événements.

Les frères Kielburger ont témoigné mardi que l’épouse de M. Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, a participé à sept journées UNIS et a reçu en moyenne 3618 $ pour chaque événement pour couvrir ses dépenses. Cela revient à une somme totale de 25 326 $.

M. Trudeau savait qu’UNIS avait défrayé les frais pour le plus récent voyage de son épouse avec UNIS à Londres, au mois de mars, mais qu’elle n’avait pas été payée pour le faire. Il a aussi précisé que le commissaire à l’éthique avait approuvé ce voyage.

Malgré tous ces liens, M. Trudeau s’est défendu d’être en conflit d’intérêts.

«Je n’étais pas et je ne suis pas en situation de conflit d’intérêts», a-t-il dit, ajoutant qu’il s’était excusé pour la «perception» qu’a pu susciter toute cette controverse avec UNIS.

Sa chef de cabinet, Katie Telford, qui a pris la parole après lui, a dit que son équipe aurait pu «ajouter une couche» de surveillance pour s’assurer de dissiper toute perception de conflit d’intérêts avec l’organisme.

Les libéraux ne doivent pas penser que la controverse prendra fin après la comparution du premier ministre et de Mme Telford, préviennent les conservateurs.

S’exprimant jeudi matin depuis Regina, en Saskatchewan, le chef du Parti conservateur Andrew Scheer a dit que l’opposition s’assurera que cette histoire continuera de hanter le gouvernement pour le reste de l’été et jusqu’à l’automne.

«Aujourd’hui, ce n’est pas la fin de cette histoire», a-t-il laissé tomber.