Affrontements entre Israéliens et Palestiniens dans un lieu saint de Jérusalem

JÉRUSALEM — La police israélienne a fait une descente dans la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem et a attaqué des fidèles palestiniens mercredi matin, ont rapporté les médias palestiniens, faisant craindre une tension accrue alors que les fêtes musulmanes et juives se chevauchent.

Les incidents ont déclenché une vague de protestations, de condamnations et de violences palestiniennes. Des sirènes avertissant de l’arrivée de roquettes ont retenti dans les communautés israéliennes autour de la bande de Gaza, selon l’armée israélienne.

La tension est déjà vive à Jérusalem-Est et en Cisjordanie depuis des mois, et les craintes de nouvelles violences ont été alimentées par la convergence du ramadan et de la Pâque juive.

De tels affrontements dans l’enceinte sacrée contestée, le troisième sanctuaire le plus sacré de l’Islam qui est aussi le site le plus sacré du judaïsme, appelé le Mont du Temple, ont déjà déclenché des guerres meurtrières entre Israël et les dirigeants du Hamas de Gaza dans le passé, la dernière remontant à 2021.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux auraient montré des policiers israéliens frappant des Palestiniens avec des matraques et des crosses de fusil à la mosquée du site contesté, situé au sommet d’une colline vénérée par les musulmans et les juifs.

L’agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a rapporté que des dizaines de fidèles, qui passent toute la nuit du ramadan à prier, ont été blessés lorsque la police a fait une descente dans la mosquée.

Le déclencheur des violences n’était pas immédiatement connu. La police israélienne a déclaré avoir utilisé la force pour évacuer les fidèles qui étaient enfermés dans la mosquée avec des feux d’artifice, des pierres et des bâtons. Ils ont ajouté qu’un officier a été blessé à la jambe par une pierre et que des dizaines d’«émeutiers» ont été arrêtés.

La violence à Jérusalem a déclenché des protestations et des condamnations de la part des Palestiniens. À Gaza, le Hamas a appelé à de grandes manifestations et les gens ont commencé à se rassembler dans les rues, appelant à se diriger vers la frontière Gaza-Israël pour des manifestations plus violentes.

Les dirigeants palestiniens ont condamné l’attaque contre les fidèles. Le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, a averti Israël qu’une telle décision «dépasse toutes les lignes rouges et conduira à une grande explosion».

À Gaza, les groupes militants palestiniens du Hamas et du Jihad islamique ont également appelé les résidents palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie et d’Israël à se rassembler autour de la mosquée Al-Aqsa et à affronter les forces israéliennes.

Plus tôt mardi, un suspect palestinien a poignardé deux Israéliens près d’une base militaire au sud de Tel-Aviv, a annoncé la police. Il s’agissait alors du dernier incident d’une vague de violence qui dure depuis un an et qui ne montre aucun signe d’apaisement.

Le service paramédical Magen David Adom a déclaré que les premiers intervenants avaient soigné deux hommes pour des blessures graves et légères par arme blanche lors de l’incident survenu sur une autoroute près de la base militaire de Tzrifin. Les hommes ont été emmenés dans un hôpital voisin pour soigner leurs blessures.

Les médias israéliens ont identifié les deux victimes comme étant des soldats.

La police a déclaré que des civils présents sur les lieux avaient appréhendé l’agresseur présumé, qui avait été placé en garde à vue pour interrogatoire.

La violence israélo-palestinienne a augmenté au cours de l’année dernière, alors que l’armée israélienne a mené des raids sur les villes et villages palestiniens et que les Palestiniens ont organisé de nombreuses attaques contre les Israéliens.

Au moins 88 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens cette année, selon un décompte de l’Associated Press. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont tué 15 personnes au cours de la même période.