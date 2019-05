Affrontements entre la police et des manifestants à la manif du Premier mai

PARIS — Des rassemblements du Premier mai, en France, ont mené à des affrontements entre la police et des manifestants qui ont lancé des pierres, allumé des feux et détruit des véhicules. Environ 165 arrestations ont été effectuées.

La police a utilisé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes pour tenter de contrôler la foule de milliers de personnes rassemblées près de la gare de Paris-Montparnasse pour la principale manifestation. On ignore pour l’instant combien de personnes ont été blessées. Un homme blessé à la tête a été aidé près du lieu de la manifestation par des ambulanciers paramédicaux.

Des journalistes de l’Associated Press ont vu des groupes de personnes cagoulées et vêtues de noir criant des slogans anti-police, se mêlant à d’autres manifestants portant des gilets jaunes ou agitant des drapeaux syndicaux.

Certains ont lancé des pierres et d’autres objets sur des policiers, ont attaqué une fourgonnette garée dans une rue voisine, ont donné des coups de pied au véhicule et ont cassé ses vitres.

La police parisienne a indiqué que les policiers avaient procédé à plus de 9000 «fouilles préventives» de sacs et arrêté 165 personnes avant la marche.

Pendant ce temps, des manifestants pacifiques attendaient que la marche commence. Ils prévoyaient se rendre sur la place d’Italie, dans le sud de Paris.

Les autorités françaises ont averti que des «militants radicaux» pourraient se joindre à la manifestation à Paris et répéter les scènes de violence ayant marqué les précédentes manifestations de gilets jaunes et les manifestations du Premier mai des deux dernières années.

Plus de 7400 policiers ont été déployés dans la capitale française.

La police française a ordonné la fermeture de plus de 580 magasins, restaurants et cafés sur le trajet de la manifestation parisienne. De nombreuses stations de métro ont aussi été fermées.

Des gilets jaunes ont rejoint la traditionnelle marche syndicale du Premier mai pour déclarer leur rejet commun des politiques économiques du président Emmanuel Macron.

Les autorités se méfient particulièrement des extrémistes vêtus de noir, masqués et portant un capuchon, qui se sont joints aux récentes manifestations dans le but exprès d’attaquer la police et d’endommager des biens. Ils ciblent souvent des symboles du capitalisme ou de la mondialisation et s’étaient présentés par centaines lors de la manifestation du Premier mai de l’an dernier.