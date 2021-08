Afghanistan: chaos à l’aéroport alors que des milliers de personnes veulent fuir

KABOUL — Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi à l’aéroport de la capitale afghane, tentant désespérément de fuir le pays après que les talibans ont renversé le gouvernement soutenu par l’Occident.

Les talibans ont envahi Kaboul dimanche après que le président Ashraf Ghani a fui le pays, mettant ainsi fin à une campagne de deux décennies au cours de laquelle les États-Unis et leurs alliés avaient tenté de transformer l’Afghanistan. Les forces de sécurité du pays se sont effondrées ou ont pris la fuite face à une offensive d’insurgés qui a ravagé le pays en un peu plus d’une semaine, avant le retrait prévu des dernières troupes américaines à la fin du mois.

Dans la capitale, un calme tendu s’est installé, la plupart des gens se cachant chez eux alors que les talibans déployaient des combattants aux principaux carrefours.

Plusieurs craignent maintenant le chaos, après que les talibans eurent libéré des milliers de prisonniers et que la police eut tout simplement disparu, ou un retour aux règles brutales imposées par les talibans lorsqu’ils étaient au pouvoir. Des Afghans se sont précipités vers l’aéroport international de Kaboul, où la « partie civile » a été fermée jusqu’à nouvel ordre, selon l’Autorité de l’aviation civile afghane. L’armée a pris le contrôle de l’espace aérien.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des centaines de personnes courant sur le tarmac alors que des soldats américains tirent des coups de semonce en l’air. Des images montrent une foule se bousculant dans un escalier, essayant de monter à bord d’un avion.

Dans une autre vidéo, on peut voir des centaines de personnes courir à côté d’un avion de transport de l’US Air Force alors qu’il se déplace sur une piste. Certains sont montés sur le côté du jet juste avant le décollage. Cela en a poussé certains à se demander pendant combien de temps encore les avions seront capables de décoller et d’atterrir en toute sécurité.

Massouma Tajik, une analyste de données de 22 ans, a décrit des scènes de panique à l’aéroport, où elle espérait embarquer sur un vol d’évacuation.

Après avoir attendu six heures, elle a entendu des coups de feu provenant de l’extérieur, où une foule d’hommes et de femmes tentaient de monter à bord d’un avion. Elle a raconté que les troupes américaines avaient pulvérisé du gaz et tiré dans les airs pour disperser la foule après que des gens eurent escaladé les murs et se furent précipités sur le tarmac. Des coups de feu pouvaient être entendus dans les messages vocaux qu’elle a envoyés à l’Associated Press.

Des Afghans tentent également de sortir par les postes frontaliers terrestres, qui sont désormais tous contrôlés par les talibans. Rakhmatula Kuyash, 30 ans, a été l’une des rares personnes disposant d’un visa lui permettant d’entrer en Ouzbékistan dimanche. Il a déclaré que ses enfants et ses proches devaient rester sur place.

«Je suis perdu et je ne sais pas quoi faire. J’ai tout laissé derrière moi», a-t-il déclaré.

La vitesse de l’offensive des talibans à travers le pays semble avoir stupéfait les responsables américains. Quelques jours seulement avant que les insurgés n’entrent à Kaboul avec peu ou pas de résistance, une évaluation militaire américaine avait prédit que la chute de la capitale pourrait prendre des mois.