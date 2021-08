Afghanistan: les talibans contrôlent des capitales provinciales et une base militaire

KABOUL — L’avancée des insurgés talibans se poursuit en Afghanistan.

Des représentants afghans et des talibans confirment que ces derniers ont fait main basse mercredi sur une importante base de l’armée afghane dans la province de Kunduz, dans le nord du pays.

Des talibans ont publié une vidéo montrant des soldats afghans abandonnant la base, selon leur interprétation. Pour sa part, le gouvernement de l’Afghanistan n’a pas encore commenté ces allégations.

Avant d’effectuer cette percée à la base militaire, les combattants talibans ont pris le contrôle de trois autres capitales provinciales du nord-est de l’Afghanistan. Les insurgés seraient maintenant aux commandes des deux tiers du pays, environ, dans la foulée du départ en cours des militaires des États-Unis et de l’OTAN.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a ordonnée que tous les militaires américains aient quitté l’Afghanistan d’ici la fin du mois d’août.

La prise des capitales des provinces de Badakhshan, Baghlan et Farah impose une pression encore plus forte sur le gouvernement central afghan pour résister aux assauts des talibans et freiner leurs avancées.

Dans la province de Farah, des combattants ont été vus traînant dans les rues le corps ensanglanté d’un membre des forces de sécurité afghanes en scandant: “Dieu est grand!”.

Des dizaines de milliers de civils apeurés ont fui les zones de combat afin de se réfugier dans la capitale afghane, Kaboul, où ils dorment pour la plupart dans des parcs avec peu d’eau et de nourriture.