KABOUL — Les dirigeants talibans de l’Afghanistan ont ordonné samedi à toutes les femmes afghanes de porter la burqa couvrant tout le corps en public, un tournant radical qui a confirmé les pires craintes des militants des droits et ne pouvant que compliquer davantage les relations des talibans avec une communauté internationale déjà méfiante.

Le décret évoque des restrictions similaires imposées aux femmes sous le précédent régime de la ligne dure des talibans entre 1996 et 2001.

«Nous voulons que nos sœurs vivent dans la dignité et la sécurité», a déclaré Khalid Hanafi, ministre par intérim des vices et de la vertu des talibans.

Les talibans avaient précédemment décidé de ne pas rouvrir les écoles aux filles au-delà de la 6e année, revenant sur une promesse antérieure et choisissant d’apaiser leur base pure et dure au détriment d’une aliénation supplémentaire de la communauté internationale.

Cette décision a perturbé les efforts des talibans pour gagner la reconnaissance de donateurs internationaux potentiels à un moment où le pays est embourbé dans une crise humanitaire qui s’aggrave.

«Pour toutes les femmes afghanes dignes, le port du Hajib est nécessaire et le meilleur Hajib est le chadori (la burqa de la tête aux pieds) qui fait partie de notre tradition et est respectueux», a déclaré Shir Mohammad, un responsable du ministère du vice et de la vertu dans un déclaration.

Le décret ajoute que si les femmes n’ont pas de travail important à l’extérieur, il vaut mieux qu’elles restent à la maison. «Les principes islamiques et l’idéologie islamique sont plus importants pour nous que toute autre chose», a affirmé M. Hanafi.