Afghanistan: les talibans s’emparent de la dernière province

Les talibans ont déclaré lundi s’être emparés de la dernière province qu’ils ne contrôlaient pas après leur blitz à travers l’Afghanistan le mois dernier.

Des milliers de talibans ont combattu dans huit districts de la province du Panjshir pendant la nuit, selon des témoins de la région qui ont requis l’anonymat parce qu’ils craignaient pour leur sécurité. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a confirmé que la province, située au nord de la capitale, était désormais détenue par leurs combattants.

«Nous avons fait de notre mieux pour résoudre le problème par le biais de négociations, et ils ont rejeté les pourparlers et nous avons ensuite dû envoyer nos forces au combat», a déclaré Zabihullah Mujahid lors d’une conférence de presse à Kaboul plus tard lundi.

Les forces de résistance étaient dirigées par l’ancien vice-président, Amrullah Saleh, et également le fils d’un emblématique combattant anti-taliban Ahmad Shah Massoud. Des experts doutaient que les efforts de résistance puissent réussir à long terme contre les talibans, dont l’avancée rapide à travers l’Afghanistan a rencontré peu de résistance dans les derniers jours de la guerre de 20 ans des États-Unis dans le pays.

Les États-Unis ont retiré leurs dernières troupes il y a une semaine et ont mis fin à un pont aérien pour évacuer les citoyens occidentaux et leurs alliés afghans qui a été entaché de scènes de désespoir et de violence horrible.

– Par The Associated Press