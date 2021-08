Afghanistan: Trudeau ne dit pas s’il souhaite des pressions du G7 sur les États-Unis

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau demeure discret lorsqu’on tente de savoir s’il veut que le G7 fasse pression pour une prolongation de l’engagement militaire américain en Afghanistan.

M. Trudeau assiste mardi à une rencontre virtuelle des dirigeants du G7 sur la crise en Afghanistan, lors de laquelle le président américain Joe Biden devrait voir certains de ses collègues l’appeler à prolonger l’engagement militaire américain en Afghanistan au-delà de sa date limite du 31 août.

Tout ce que M. Trudeau a répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur le sujet lors d’un arrêt de campagne fédérale à Hamilton, juste avant le sommet virtuel, a été qu’il attendait avec impatience une discussion sur la façon de protéger le plus de personnes possible.

Le premier ministre britannique Boris Johnson, hôte du sommet, et président français Emmanuel Macron font partie de ceux qui demandent une prolongation afin d’évacuer complètement tous les ressortissants étrangers et les Afghans vulnérables qui ont aidé les Américains et les alliés de l’OTAN avant la récente chute du pays aux mains des talibans.

Le Canada fait partie d’une dizaine de pays alliés qui participent à l’évacuation des personnes confrontées aux représailles des talibans de l’aéroport chaotique de Kaboul, que les forces dirigées par les États-Unis ont sécurisé pour le moment.

M. Johnson a convoqué le sommet «urgent» des dirigeants du G7 pour discuter de la crise d’évacuation et planifier un engagement à plus long terme avec les nouveaux dirigeants talibans afghans, ainsi que pour faire face à la crise humanitaire des réfugiés.