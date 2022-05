Agatha perd de la force en survolant le Mexique

PUERTO ESCONDIDO, Mexique — L’ouragan Agatha est passé à l’histoire en tant qu’ouragan le plus puissant à avoir jamais touché terre en mai pendant la saison des ouragans dans l’est du Pacifique.

Agatha a touché terre le long d’une bande peu peuplée de villes balnéaires et de villages de pêcheurs dans le sud du Mexique.

La tempête a frappé l’État d’Oaxaca lundi après-midi en tant qu’ouragan de catégorie 2, avec des vents de 165 kilomètres/heure. Elle a ensuite rapidement perdu de la puissance en survolant les montagnes de l’intérieur du pays.

Agatha avait été rétrogradée au rang de dépression tropicale mardi matin, avec des vents soutenus de 55 kilomètres/heure. Le Centre national des ouragans des États-Unis anticipe qu’elle se dissipera au cours des prochaines heures, mais prévient que ses pluies abondantes représentent quand même un risque d’inondation pour les États du sud du Mexique.

Des pluies diluviennes et des vents puissants ont malmené les palmiers et chassé touristes et résidents vers des abris d’urgence. Des images diffusées par la Sécurité publique de l’Oaxaca montrent des familles qui se terrent dans un abri de Pochutla et un glissement de terrain qui bloque une autoroute.

Des pluies abondantes et des vagues géantes ont frappé la station balnéaire de Zipolite. Près de là, à Puerto Escondido, des résidants ont installé des volets de bois pour protéger les fenêtres du vent.

Agatha a rapidement pris de la puissance après s’être formée dimanche. Il s’agit de l’ouragan le plus puissant jamais enregistré à avoir touché terre en mai dans l’est du Pacifique, a dit le météorologue Jeff Masters, le fondateur de Weather Underground.