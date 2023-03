Agence d’inspection des aliments: impasse et demande de conciliation du syndicat

MONTRÉAL — Le syndicat qui représente 4100 travailleurs à l’Agence canadienne d’inspection des aliments déclare l’impasse dans ses négociations et demande la conciliation.

Ces travailleurs sont représentés par l’Alliance de la fonction publique du Canada, le grand syndicat pancanadien qui mène présentement plusieurs négociations avec le Conseil du trésor et des agences ou organisations fédérales.

Ces 4100 travailleurs s’occupent de l’inspection des viandes, volailles et produits frais, en plus de voir au respect des programmes et règles prévues dans les lois fédérales. Ils s’occupent également de l’entretien d’équipements et de bâtiments et font du travail administratif.

Le syndicat a déclaré l’impasse après la dernière séance de négociation qui a eu lieu du 28 février au 1er mars.

Parmi les points en litige, on trouve la rémunération et le télétravail. Le syndicat affirme aussi que l’employeur demande des concessions touchant notamment les indemnités de rappel et de disponibilité, de même que les heures de travail.

L’employeur n’avait pas encore commenté, au moment d’écrire ces lignes.